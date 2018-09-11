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Участники космического конгресса знакомятся с Беларусью
12.09.2018 19:00 — Новости Общества | БT
Также Бонни Данбар и Мишель Тонини побывали в усадьбе-музее Наполеона Орды и смогли лучше познакомиться с культурой и традициями нашей страны.
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Участники космического конгресса в эти дни не только обсуждают вопросы изучения космического пространства, но и сами знакомятся с Беларусью. Сегодня экипаж...
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