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Столичный аэропорт в этом году бьет рекорды пассажироперевозок

12.09.2018 21:21 — Новости Общества | БT  
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В прошлом году столичная воздушная гавань взяла новую высоту. Отсюда поднялись в воздух и приземлились более 4 миллионов пассажиров. Что важно, почти для каждого третьего Минск стал лишь пунктом на дальнейшем пути следования по делам или на отдых. Такой транзитный клиент - самый выгодный. За него борются авиакомпании и аэропорты всего мира. Удобное расписание рейсов, короткие стыковки и выгодные цены - главный ключ к успеху. Руководство заверяет: потенциал аэропорта отметкой в 4 миллиона не исчерпан. И это подтверждают последние летние цифры.
 
Теги: Минск
 
 
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Задача - нарастить поток клиентов, которые бы пользовались услугами минской воздушной гавани как минимум на 15%. По разным оценкам, такой прирост за счет белорусов...
 
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