В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как внедряются стандарты качества в студенческих столовых? Вопрос отнюдь не из разряда риторических, особенно если учесть итоги 2 масштабных мониторингов по выполнению поручений Президента по наведению порядка в...

Контролеры обращали внимание на соблюдение СанПиНов, технологий приготовления пищи, сроков хранения продуктов. Таковым было поручение Президента, суть которого – сделать обеды для студентов дешевыми и качественными. Первые рейды выявили ряд нарушений. Средний чек по столовым доходил до 4 рублей, при этом если в одном вузе обед из 3 блюд стоил всего рубль 75, в других - не хватало и 5. Удешевление обедов происходило за счет сокращения порции, а не издержек и исключения посредников при закупке продуктов.