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Как внедряются стандарты качества в студенческих столовых?

12.09.2018 21:21 — Новости Общества | БT  
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Контролеры обращали внимание на соблюдение СанПиНов, технологий приготовления пищи, сроков хранения продуктов. Таковым было поручение Президента, суть которого – сделать обеды для студентов дешевыми и качественными. Первые рейды выявили ряд нарушений. Средний чек по столовым доходил до 4 рублей, при этом если в одном вузе обед из 3 блюд стоил всего рубль 75, в других - не хватало и 5. Удешевление обедов происходило за счет сокращения порции, а не издержек и исключения посредников при закупке продуктов.
 
 
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