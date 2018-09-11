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Топ-менеджеры крупных китайских СМИ встретились с руководством Белтелерадиокомпании
12.09.2018 21:10 — Новости Общества | БT
Чжан Байсинь, исполнительный секретарь Всекитайской ассоциации журналистов:
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