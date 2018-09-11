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В Минске открылся XIII Международный медиафорум

12.09.2018 21:04 — Новости Общества | БT  
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Фейковые новости, наступление блогеров и даже не война, а информационное побоище отдельных СМИ - целый круговорот тревожных медийных трендов. И чем могут ответить журналисты? Разработать тактику в Минске собрались сотни медиаэкспертов, репортеров и главных редакторов лучших изданий и телеканалов Беларуси, России - всего континента. Здесь, в "студии 600" на Макаенка, 9, элита европейской журналистики поднимает острые вопросы, чтобы найти четкие ответы.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск сегодня стал большой медиаплощадкой. В белорусской столице открылся XIII Международный медиафорум. 300 экспертов из трех десятков стран обсуждают будущее...
 
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