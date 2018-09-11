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Звездные уроки на Международном космическом конгрессе
12.09.2018 21:02 — Новости Общества | БT
Космические технологии давно вошли в повседневную жизнь. Прогноз погоды, контроль воздушного трафика, эфирное вещание немыслимы без спутников. Но это день сегодняшний. А вот о дне завтрашнем, о ближайшем космическом (да и нашем с вами) будущем продолжают говорить на этой неделе в Минске.
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Участники другого масштабного форума, который продолжает свою работу в Минске, тоже звезды, и их жизнь тоже самым тесным образом связана с эфиром. В Минске...
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