В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси впервые проходит реабилитация китайских детей с диагнозом ДЦП 5 пациентов с диагнозом ДЦП проходят 20-дневный курс восстановления. Для каждого ребенка разработан индивидуальный план реабилитации. Каждый день массаж, лечебная...

Чжао Изихао вместе со своей мамой уже 8 лет борется со страшным диагнозом - детский церебральный паралич. Половину своей жизни ребенок провел в пекинской детской больнице, как и 5 пациентов, которые теперь проходят курс реабилитации в Беларуси. Их мамы признаются, что сами способы лечения в двух странах отличаются кардинально.