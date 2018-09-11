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В Беларуси впервые проходит реабилитация китайских детей с диагнозом ДЦП
12.09.2018 21:24 — Новости Общества | БT
Чжао Изихао вместе со своей мамой уже 8 лет борется со страшным диагнозом - детский церебральный паралич. Половину своей жизни ребенок провел в пекинской детской больнице, как и 5 пациентов, которые теперь проходят курс реабилитации в Беларуси. Их мамы признаются, что сами способы лечения в двух странах отличаются кардинально.
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5 пациентов с диагнозом ДЦП проходят 20-дневный курс восстановления. Для каждого ребенка разработан индивидуальный план реабилитации. Каждый день массаж, лечебная...
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