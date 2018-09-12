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Грозит "вышка". В Витебске двух мужчин будут судить за убийство ювелира из Орши
13.09.2018 07:54 — Новости Общества | Tut.by
В суд в Витебске передано дело об убийстве ювелира из Орши. Преступление произошло почти год назад.
Добычей убийц стали драгоценности на сумму 50 тысяч долларов.
Родные забили тревогу, когда мужчина перестал отвечать на звонки. Через некоторое время его тело нашли в лесу под Оршей. К поиску убийц подключились российские правоохранители: драгоценности и пистолет нашли в Псковской области дома у одного из двух подозреваемых.
Оба подозреваемые задержаны. Им грозит исключительная мера наказания.
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Родные забили тревогу, когда мужчина перестал отвечать на звонки. Через некоторое время его тело нашли в лесу под Оршей.
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