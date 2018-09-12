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Энергетики Могилевщины рассылают СМС об отключениях электричества. Вам это нужно?

13.09.2018 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Об отключениях электроэнергии — плановых и аварийоных — «Могилевэнерго» теперь будет сообщать с помощью СМС. Услуга бесплатная, но подключить ее могут только по заявлению абонента, сообщают в организации.

Новый сервис «Могилевэнерго» предполагает и рассылку СМС-уведомлений о задолженности по оплате за потребленную электроэнергию. При этом личное согласие абонента на получение таких сообщений принципиально.

— Оно необходимо для исключения ошибок при направлении уведомлений, а также в силу требований законодательства, — подчеркнули в «Могилевэнерго».

Обратиться за подключением услуги можно к специалистам предприятия в своем районе либо к контролеру в момент посещения при плановом обходе.

Где подключить СМС-оповещение об отключении электроэнергии

Могилев, Могилевский район

Сервисно-расчетный центр на ул. Ленинской, 56/6.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефоны: (8 0222) 72−52−52, (8 033) 601−86−55, (8 029) 689−91−31.

Бобруйск, Бобруйский район

Сервисно-расчетный центр на ул. Минской, 96.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефоны: (8 0225)78−82−51, 78−82−50.

Быховский район

Центр приема граждан на ул. Аскаленко, 13.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 18.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 13.00.

Телефоны: (8 02231) 5−03−33, 5−04−44, (8 029) 637−30−22.

Белыничский район

Центр приема граждан на ул. Дайнеко, 20.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефоны: (8 02232) 5−23−98, (8 029) 637−31−53.

Горецкий район

Центр приема граждан на ул. Якубовского, 32.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефоны: (8 02233) 6−18−90, (8 033) 678−91−44.

Глусский район

Центр приема граждан на ул. Калиновского, д. 26.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефон: (8 02230) 4−28−17.

Дрибинский район

Центр приема граждан на улице Темнолесское шоссе, 1.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефоны: (8 02248) 2−53−50, (8 033) 601−86−55

Кировский район

Центр приема граждан на ул. Пушкина, 21.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефон: (8 02237) 2−56−83.

Климовичский район

Центр приема граждан на ул. Пролетарской, 16.

Режим работы: в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 15.00.

Телефон: (8 02244) 5−22−13.

Кличевский район

Центр приема граждан на пер. Витоля, 31.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефон: (8 02236) 5−14−84

Костюковичский район

Центр приема граждан на ул. Энергетиков, 7.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефон: (8 02245) 5−43−44

Краснопольский район

Центр приема граждан на ул. Курако, 49.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефон: (8 02238) 2−13−47

Кричевский район

Центр приема граждан на улице микрорайон «Сож», 29. В субботу — в филиале на улице Крупской, 7.

Режим работы: в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00), в субботу — с 08.00 до 17.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00).

Телефон: (8 02241) 5−68−74.

Круглянский район

Центр приема граждан на пер. Энергетиков, 1.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефоны: (8 02234) 7−99−99, (8 029) 637−09−29.

Мстиславский район

Центр приема граждан на ул. Дзержинского, 56.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефон: (8 02240) 2−10−89.

Осиповичский район

Центр приема граждан на ул. Сумченко, 48.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефон: (8 02235) 7−30−77.

Славгородский район

Центр приема граждан на ул. Пономарева, 50.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефон: (8 02246) 2−55−89.

Хотимский район

Центр приема граждан на ул. Кооперативной, 17.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефон: (8 02247) 3−18−01.

Чаусский район

Центр приема граждан на ул. Энергетиков, д. 2.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефоны: (8 02242) 7−11−84, (8 029) 637−30−86.

Чериковский район

Центр приема граждан на ул. Калинина, 11а.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефон: (8 02243) 3−22−29.

Шкловский район

Центр приема граждан на пер. Парковом, д. 2.

Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.

Телефон: (8 02239) 3−17−97.

 
Теги: Могилев
 
 
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