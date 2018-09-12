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Энергетики Могилевщины рассылают СМС об отключениях электричества. Вам это нужно?
13.09.2018 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Об отключениях электроэнергии — плановых и аварийоных — «Могилевэнерго» теперь будет сообщать с помощью СМС. Услуга бесплатная, но подключить ее могут только по заявлению абонента,
Новый сервис «Могилевэнерго» предполагает и рассылку СМС-уведомлений о задолженности по оплате за потребленную электроэнергию. При этом личное согласие абонента на получение таких сообщений принципиально.
— Оно необходимо для исключения ошибок при направлении уведомлений, а также в силу требований законодательства, — подчеркнули в «Могилевэнерго».
Обратиться за подключением услуги можно к специалистам предприятия в своем районе либо к контролеру в момент посещения при плановом обходе.
Где подключить СМС-оповещение об отключении электроэнергии
Могилев, Могилевский район
Сервисно-расчетный центр на ул. Ленинской, 56/6.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефоны: (8 0222) 72−52−52, (8 033) 601−86−55, (8 029) 689−91−31.
Бобруйск, Бобруйский район
Сервисно-расчетный центр на ул. Минской, 96.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефоны: (8 0225)78−82−51, 78−82−50.
Быховский район
Центр приема граждан на ул. Аскаленко, 13.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 18.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 13.00.
Телефоны: (8 02231) 5−03−33, 5−04−44, (8 029) 637−30−22.
Белыничский район
Центр приема граждан на ул. Дайнеко, 20.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефоны: (8 02232) 5−23−98, (8 029) 637−31−53.
Горецкий район
Центр приема граждан на ул. Якубовского, 32.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефоны: (8 02233) 6−18−90, (8 033) 678−91−44.
Глусский район
Центр приема граждан на ул. Калиновского, д. 26.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефон: (8 02230) 4−28−17.
Дрибинский район
Центр приема граждан на улице Темнолесское шоссе, 1.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефоны: (8 02248) 2−53−50, (8 033) 601−86−55
Кировский район
Центр приема граждан на ул. Пушкина, 21.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефон: (8 02237) 2−56−83.
Климовичский район
Центр приема граждан на ул. Пролетарской, 16.
Режим работы: в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 15.00.
Телефон: (8 02244) 5−22−13.
Кличевский район
Центр приема граждан на пер. Витоля, 31.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефон: (8 02236) 5−14−84
Костюковичский район
Центр приема граждан на ул. Энергетиков, 7.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефон: (8 02245) 5−43−44
Краснопольский район
Центр приема граждан на ул. Курако, 49.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефон: (8 02238) 2−13−47
Кричевский район
Центр приема граждан на улице микрорайон «Сож», 29. В субботу — в филиале на улице Крупской, 7.
Режим работы: в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00), в субботу — с 08.00 до 17.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00).
Телефон: (8 02241) 5−68−74.
Круглянский район
Центр приема граждан на пер. Энергетиков, 1.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефоны: (8 02234) 7−99−99, (8 029) 637−09−29.
Мстиславский район
Центр приема граждан на ул. Дзержинского, 56.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефон: (8 02240) 2−10−89.
Осиповичский район
Центр приема граждан на ул. Сумченко, 48.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефон: (8 02235) 7−30−77.
Славгородский район
Центр приема граждан на ул. Пономарева, 50.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефон: (8 02246) 2−55−89.
Хотимский район
Центр приема граждан на ул. Кооперативной, 17.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефон: (8 02247) 3−18−01.
Чаусский район
Центр приема граждан на ул. Энергетиков, д. 2.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефоны: (8 02242) 7−11−84, (8 029) 637−30−86.
Чериковский район
Центр приема граждан на ул. Калинина, 11а.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефон: (8 02243) 3−22−29.
Шкловский район
Центр приема граждан на пер. Парковом, д. 2.
Режим работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00 (без обеденного перерыва) и в субботу с 09.00 до 17.00.
Телефон: (8 02239) 3−17−97.
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Энергетики сообщают как о плановых отключениях электричества, так и об аварийных.
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