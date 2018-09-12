«Молочное» биатлон-шоу организуют в Гомеле в День города

13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Биатлон-шоу «Гомельские снайперы» соберет самых метких и быстрых в День города, который областной центр празднует 15 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Советского района Гомеля.

Шуточное шоу на призы ОАО «Милкавита» состоится на площадке для семейного отдыха на берегу Любенского озера. В этой игре будут объединены принципы биатлона — кросс и стрельба. По задумке организаторов, в спортивно-сказочной манере отразится процесс производства молока.

Состязания по «молочному» биатлону пройдут в три этапа. Командам самых метких и быстрых горожан предстоит преодолеть дистанцию на лыжах. Одновременно на спортивный снаряд внушительных размеров станут три человека. В такой компании участники, преодолевая импровизированную полосу препятствий, приблизятся к мишени в форме коровы. Процесс метания мячей символизирует кормление животного. Затем, переодевшись в санитарную одежду, горожане должны будут доставить молочную продукцию на контрольное взвешивание.

Суть соревнования — добыть как можно больше молока. Победитель получит приз.

Для самых маленьких гостей праздника при поддержке предприятия на площадке вырастет «Молочный город». Здесь также будут проходить дегустации продукции, а самые удачливые гомельчане смогут выиграть в лотерею.