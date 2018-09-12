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В Слониме загорелся погрузчик
13.09.2018 07:29 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 13 сентября. Погрузчик БМЕ-1500 (год выпуска 2003-й) загорелся вечером 12 сентября на улице Брестской в Слониме.
В результате повреждено оборудование кабины и моторного отсека. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, сообщает Гродненское областное управление МЧС.
6 сентября в Новогрудском районе горел вилочный погрузчик "Амкодор" 2009 года выпуска.
БелаПАН.
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Минск, 13 сентября. Погрузчик БМЕ-1500 (год выпуска 2003-й) загорелся вечером 12 сентября на улице Брестской в Слониме. В результате повреждено оборудование кабины и...
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