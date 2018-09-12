Торжественное мероприятие в честь профессионального праздника

С приветственными словами и поздравлениями к сотрудникам и гостям обратился начальник управления Следственного комитета по Минской области. Павел Игнатов поблагодарил коллектив за принципиальное выполнение служебных обязанностей, вклад каждого в укрепление законности.

«Именно следователь подводит итог деятельности всех оперативных служб, представляет юридически обоснованные доказательства суду, обеспечивает соблюдение интересов государства, защиту прав и законных интересов граждан. В этот знаменательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма, успехов и высоких достижений в профессиональной деятельности на благо родной страны и белорусского народа! Мира, добра и благополучия Вам, Вашим родным и близким!» - подытожил начальник управления.

Присутствующие на торжественном собрании руководители правоохранительных структур Минской области в своей поздравительной речи отметили конструктивное взаимодействие и пожелали следователям успехов в благородном деле служения Отечеству.

По традиции отличившимся сотрудникам управления вручены награды, грамоты, благодарности.

В завершение мероприятия талантливые вокальные данные продемонстрировали следователь Жодинского ГОСК Елена Шиманская, следователь Молодечненского РОСК Денис Барейко, следователь Смолевичского РОСК Марина Воронцова, проникновенно исполнив музыкальные произведения.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног