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Сессия Международной ассоциации академий наук пройдет в Минске 20-21 сентября

13.09.2018 10:18 — Новости Общества | БелТА  
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейная сессия Международной ассоциации академий наук (МААН), посвященное 25-летию ассоциации, пройдет в Минске 20-21 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

В ее работе примут участие руководители академий наук стран СНГ, ведущих зарубежных академий, известные ученые. Среди вопросов, которые будут рассмотрены на заседании МААН, - приоритетные направления деятельности ассоциации, внесение изменений в Положение о Международной ассоциации академий наук, деятельность научных советов МААН, работа Организационно-технического совета МААН. Руководители академий наук обсудят вопросы повышения эффективности работы Советов молодых ученых академий наук, примут итоговую резолюцию по итогам заседания. К торжествам будет подготовлено издание "25 лет Международной ассоциации академий наук".

Юбилейная сессия МААН пройдет на платформе Международного конгресса по интеллектуализации экономики. В программу конгресса входит проведение пяти международных научных конференций: "Межакадемическое взаимодействие и актуальные вызовы современности", "Система "наука-технологии-инновации": методология, опыт, перспективы", "Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы", "Белорусская наука в условиях модернизации", XVII Международная научно-техническая конференция "Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации" (РИНТИ-2018).

Международная ассоциация академий наук (МААН) официально создана 23 сентября 1993 года в Киеве. Цель организации - объединение усилий ученых и содействие в решении наиболее общих научных проблем развития общества, объединении фундаментальных исследований, согласовании научной политики академий наук, поддержке наиболее перспективных исследований, использовании уникальной и дорогостоящей аппаратуры. C 2017 года Национальная академия наук Беларуси стала выполнять функции базовой академии наук в организационном и методическом сопровождении МААН. В ассоциацию входят 13 полноправных и 6 ассоциированных членов. Рассматриваются предложения о вступлении в члены МААН новых академий. В составе МААН действуют 17 научных советов по библиотечному делу, биомедицине, ботанике, географии, геодезии и геофизике, истории, источникам энергии, книгоизданию, математике, науковедению, охране интеллектуальной собственности, физике, физиологии и функциональным материалам электронной техники.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейная сессия Международной ассоциации академий наук (МААН), посвященное 25-летию ассоциации, пройдет в Минске 20-21 сентября,...
 
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