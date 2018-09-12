ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По гродненским улицам бегает лось

13.09.2018 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лося заметили водители на одной из улиц города. Животное вальяжно перебежало через дорогу вблизи центра психиатрии и наркологии и магазина «Ома» — и скрылось в направлении гаражей, сообщает autogrodno.by.

Гродненцы предполагают, что зверь выбежал из леса, испугавшись шума вертолета, который уже несколько дней летает над городом.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лося заметили водители на одной из улиц города.
 
Новости дня
Новости общества
 
Сессия Международной ассоциации академий наук пройдет в Минске 20-21 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика