По гродненским улицам бегает лось

Лося заметили водители на одной из улиц города. Животное вальяжно перебежало через дорогу вблизи центра психиатрии и наркологии и магазина «Ома» — и скрылось в направлении гаражей, сообщает autogrodno.by.

Гродненцы предполагают, что зверь выбежал из леса, испугавшись шума вертолета, который уже несколько дней летает над городом .