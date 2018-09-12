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По гродненским улицам бегает лось
13.09.2018 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Лося заметили водители на одной из улиц города. Животное вальяжно перебежало через дорогу вблизи центра психиатрии и наркологии и магазина «Ома» — и скрылось в направлении гаражей,
Гродненцы предполагают, что зверь выбежал из леса, испугавшись шума вертолета, который уже несколько дней
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Лося заметили водители на одной из улиц города.
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