На улице Володько закроют движение на неделю - как будет работать пассажирский транспорт

С 14 по 23 сентября будет закрыт участок улицы Володько в столице. Машины пустят в объезд, а маршруты общественного транспорта изменятся. Подробности сообщает предприятие «Минсктранс».

Из-за дорожных работ будет закрыт участок улицы Володько — от улицы Аэродромной до Воронянского.

Поэтому движение автобусов маршрута № 65 будет организовано по ул. Маяковского, Аранской, Могилевской, Володько, Воронянского и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановки «Денисовская» в обоих направлениях и отменой остановки «Козыревская»;

Автобусы № 93 в направлении ДС Шабаны будут следовать по ул. Воронянского, Володько, Могилевской, Аранской, Маяковского, Денисовской и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановки «Денисовская» и отменой остановки «Козыревская».

Автобусы по маршруту № 4Д будут ехать с Южной магистрали по ул. Аэродромной, Маяковского, Аранской, Володько, Воронянского и далее по маршруту без выполнения промежуточных остановок на изменяемом участке.

Для автобусных маршрутов № 65, 93 выполнение остановки «Володько» организуется на оборудованной площадке по ул. Володько за перекрестком с ул. Воронянского в направлении ул. Могилевской.