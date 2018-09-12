ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ситуацию с правами человека в Беларуси обсудили в рамках конференции ОБСЕ в Варшаве

13.09.2018 10:24 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 13 сентября. Ситуация с правами человека в Беларуси обсуждалась 12 сентября в рамках ежегодной конференции по человеческому измерению ОБСЕ, которая проходит с 10 по 21 сентября в Варшаве, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Параллельное мероприятие "Текущая ситуация с гражданскими и политическими правами в Беларуси: информация из первых рук" было организовано белорусскими правозащитными организациями: Ассамблеей неправительственных демократических организаций, правозащитным центром "Весна" (официально закрыт властями), Международной федерацией прав человека, Центром правовой трансформации Lawtrend и Белорусской ассоциацией журналистов (БАЖ).

В начале мероприятия его модератор и юрист Ассамблеи НДО Юрий Чаусов дал общий обзор ситуации с гражданскими и политическими правами в Беларуси. Он отметил парадоксальную ситуацию, когда правительство якобы выполняет свои международные обязательства, представляет отчеты, даже принимает Межведомственный план по правам человека и рапортует о его успешной реализации, а правозащитники указывают, что существенных изменений в законодательстве нет либо они абсолютно недостаточны, а права человека продолжают систематически нарушаться.

Председатель БАЖ Андрей Бастунец высказался относительно последних событий в области свободы средств массовой информации, в частности относительно новых уголовных дел против журналистов и редакторов. Также Бастунец рассказал об изменениях в законодательстве о СМИ, которые будут приняты в ближайшее время.

Представитель Центра правовой трансформации Ольга Смолянко рассказала о ситуации в Беларуси с правом на свободу ассоциаций. В частности, она говорила о возможности декриминализации статьи 193.1 Уголовного кодекса. Смолянко подчеркнула, что для правозащитного сообщества такие изменения неприемлемы, так как в таком случае право на свободу ассоциаций по-прежнему будет грубо нарушаться.

Правозащитное сообщество считает, что запрет деятельности любых незарегистрированных неправительственных организаций вообще должен быть ликвидирован, как и уголовная или административная ответственность за их деятельность.

Смолянко также остановилась на проблеме доступа к финансированию, в том числе иностранному, для общественных организаций. По мнению правозащитников, эта системная проблема делает организации очень уязвимыми. В качестве примера она привела дело профсоюзных лидеров Геннадия Федынича и Игоря Комлика, а также дело председателя "Весны" Алеся Беляцкого.

Представитель "Весны" Валентин Стефанович развил тему "дела профсоюзов" и рассказал об обстоятельствах судебного процесса над Федыничем и Комликом. Он отметил, что во время суда стали очевидными недостатки доказательной базы. По его словам, фактически все доказательства держались на одном документе, оказавшемся в электронном почтовом ящике. Происхождение документа и его принадлежность кому-то из членов профсоюза во время следствия и суда не были установлены.

Стефанович также затронул тему новой редакции закона о массовых мероприятиях, где остались актуальными все моменты, которые постоянно подвергались критике со стороны правозащитников. Кроме этого, он представил последнюю информацию о ситуации со смертной казнью, а именно о решении Комитета по правам человека ООН относительно расстрелянного Александра Грунова. Оно стало седьмым решением КПЧ, в котором признается нарушение права на жизнь со стороны белорусского государства. Правозащитник напомнил, что последняя казнь Алексея Михалени прошла вопреки процедурам, которые начал КПЧ ООН после регистрации его индивидуального обращения. В конце выступления Стефанович призвал все страны, в которых сохраняется смертная казнь, принять меры для ее отмены либо введения моратория.

О ситуации с независимой адвокатурой в Беларуси рассказала представительница Международной федерации прав человека Юлия Уанон. Она привезла в Варшаву отчет, подготовленный Обсерваторией по защите правозащитников совместно с Парижской коллегией адвокатов и ПЦ "Весна", в котором критикуется белорусское законодательство, позволяющее исполнительной власти контролировать профессию адвокатов.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 13 сентября. Ситуация с правами человека в Беларуси обсуждалась 12 сентября в рамках ежегодной конференции по человеческому измерению ОБСЕ, которая проходит...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сессия Международной ассоциации академий наук пройдет в Минске 20-21 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика