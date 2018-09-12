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Ситуацию с правами человека в Беларуси обсудили в рамках конференции ОБСЕ в Варшаве
13.09.2018 10:24 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 13 сентября. Ситуация с правами человека в Беларуси обсуждалась 12 сентября в рамках ежегодной конференции по человеческому измерению ОБСЕ, которая проходит с 10 по 21 сентября в Варшаве, сообщает правозащитный сайт
Параллельное мероприятие "Текущая ситуация с гражданскими и политическими правами в Беларуси: информация из первых рук" было организовано белорусскими правозащитными организациями: Ассамблеей неправительственных демократических организаций, правозащитным центром "Весна" (официально закрыт властями), Международной федерацией прав человека, Центром правовой трансформации Lawtrend и Белорусской ассоциацией журналистов (БАЖ).
В начале мероприятия его модератор и юрист Ассамблеи НДО Юрий Чаусов дал общий обзор ситуации с гражданскими и политическими правами в Беларуси. Он отметил парадоксальную ситуацию, когда правительство якобы выполняет свои международные обязательства, представляет отчеты, даже принимает Межведомственный план по правам человека и рапортует о его успешной реализации, а правозащитники указывают, что существенных изменений в законодательстве нет либо они абсолютно недостаточны, а права человека продолжают систематически нарушаться.
Председатель БАЖ Андрей Бастунец высказался относительно последних событий в области свободы средств массовой информации, в частности относительно новых уголовных дел против журналистов и редакторов. Также Бастунец рассказал об изменениях в законодательстве о СМИ, которые будут приняты в ближайшее время.
Представитель Центра правовой трансформации Ольга Смолянко рассказала о ситуации в Беларуси с правом на свободу ассоциаций. В частности, она говорила о возможности декриминализации статьи 193.1 Уголовного кодекса. Смолянко подчеркнула, что для правозащитного сообщества такие изменения неприемлемы, так как в таком случае право на свободу ассоциаций по-прежнему будет грубо нарушаться.
Правозащитное сообщество считает, что запрет деятельности любых незарегистрированных неправительственных организаций вообще должен быть ликвидирован, как и уголовная или административная ответственность за их деятельность.
Смолянко также остановилась на проблеме доступа к финансированию, в том числе иностранному, для общественных организаций. По мнению правозащитников, эта системная проблема делает организации очень уязвимыми. В качестве примера она привела дело профсоюзных лидеров Геннадия Федынича и Игоря Комлика, а также дело председателя "Весны" Алеся Беляцкого.
Представитель "Весны" Валентин Стефанович развил тему "дела профсоюзов" и рассказал об обстоятельствах судебного процесса над Федыничем и Комликом. Он отметил, что во время суда стали очевидными недостатки доказательной базы. По его словам, фактически все доказательства держались на одном документе, оказавшемся в электронном почтовом ящике. Происхождение документа и его принадлежность кому-то из членов профсоюза во время следствия и суда не были установлены.
Стефанович также затронул тему новой редакции закона о массовых мероприятиях, где остались актуальными все моменты, которые постоянно подвергались критике со стороны правозащитников. Кроме этого, он представил последнюю информацию о ситуации со смертной казнью, а именно о решении Комитета по правам человека ООН относительно расстрелянного Александра Грунова. Оно стало седьмым решением КПЧ, в котором признается нарушение права на жизнь со стороны белорусского государства. Правозащитник напомнил, что последняя казнь Алексея Михалени прошла вопреки процедурам, которые начал КПЧ ООН после регистрации его индивидуального обращения. В конце выступления Стефанович призвал все страны, в которых сохраняется смертная казнь, принять меры для ее отмены либо введения моратория.
О ситуации с независимой адвокатурой в Беларуси рассказала представительница Международной федерации прав человека Юлия Уанон. Она привезла в Варшаву отчет, подготовленный Обсерваторией по защите правозащитников совместно с Парижской коллегией адвокатов и ПЦ "Весна", в котором критикуется белорусское законодательство, позволяющее исполнительной власти контролировать профессию адвокатов.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 13 сентября. Ситуация с правами человека в Беларуси обсуждалась 12 сентября в рамках ежегодной конференции по человеческому измерению ОБСЕ, которая проходит...
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