Кражи и хулиганство. Какие преступления чаще всего совершают несовершеннолетние

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, с годами сокращается. При этом чаще всего молодые люди что-то крадут. Об этом речь идет в новом сборнике Белстата «Дети и молодежь Республики Беларусь».



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В прошлом году несовершеннолетние совершили 2043 преступления, годом ранее их было — 2356, а в 2015-м — 2878.

Из общего числа преступлений прошлого года тяжких и особо тяжких среди молодежи — 186.

Чаще всего несовершеннолетние замечены в кражах. Это 1021 случай в прошлом году. Также много фактов хулиганства — в 2017-м их было 310.

Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, среди несовершеннолетних в прошлом году было 157. Это меньше, чем в 2016-м. Тогда их было 263.

В прошлом году в среде несовершеннолетних выявили три случая убийств и покушений на убийство, в 2016 году таких случаев было десять.

Всего в прошлом году выявили 1716 несовершеннолетних, совершивших преступления. Среди них 1516 парней и 200 девушек. 1417 человек из общего количества где-то учились, большинство ребят — в учреждениях профессионально-технического образования (642 человека).