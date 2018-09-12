Самый дешевый способ - не мыть окна до блеска. Орнитолог о том, как птицы разбиваются о стекла зданий

Десять синиц одновременно разбились о стекла одного из торговых центров Минска, сообщили на днях в «Ахову птушак Бацькаўшчыны». Орнитологи рассказывают о проблеме: каждый год множество птиц разбиваются о стекла и зеркальные стены современных зданий.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

«Сегодня позвонили и рассказали про 10 синиц, убившихся разом о торговый центр. Строители, есть несложные технологии, защищающие птиц от гибели о стекла.

Ну нельзя же так», — написал 11 сентября на своей странице в Facebook орнитолог, директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский.

Там же он сослался на свежую запись пользователя Асхата Каюмова из Нижнего Новгорода. Российский эколог выложил фотографию 48 синиц-московок, разбившихся о здание офисного центра «Муравей» всего за три часа.

Белорусский орнитолог отмечает, что и в нашей стране птицы массово страдают из-за столкновений с зеркальными стенами и стеклами зданий.

— К сожалению, по осени, с середины сентября до начала ноября, нам по таким поводам звонят минимум раз в неделю. Я думаю, что в это время тысячи птиц гибнут по этой причине. Сейчас сезон миграции, летит много молодых птиц, которые менее осторожны. Птицы бьются практически о любые стекла, но особая опасность — зеркальные здания, в которых отражаются кусты, небо. Птицы, несмотря на то, что ко многому приспосабливаются, не могут привыкнуть к прозрачным и зеркальным стеклам, ничего аналогичного в природе нет, — рассказывает Александр Винчевский.

Швейцарские орнитологи утверждают, что каждый год погибает, разбиваясь о стекла, примерно столько птиц, сколько зданий в стране. Оценка, конечно, приблизительная: об одно здание за год не разобьется ни одна птица, а о другое — сотни.

Спасти жизни птиц могут специальные наклейки на прозрачных конструкциях.

— Вдоль кольцевой в районе Ждановичей стоят шумозащитные экраны, на которые наклеены силуэты птицы, кедровки. Они действительно помогают, но не потому что там изображены силуэты, а потому что наклейки делают видимыми стекла для птиц и те их облетают. В Беларуси был случай, когда зимой в такой шумозащитный экран ударилось и разбилось за раз 180 свиристелей. Они чего-то испугались и стукнулись на скорости в экран.

Разбиваются о здания и хищные птицы.

— Как-то нашли в Минске упавшего раненого осоеда. Вальдшнепы, ночные мигранты, бьются, но они скорее не о стекло, а о сами здания. В Канаде и в США по побережью интенсивная миграция птиц, так вот там очень много птиц ночью бьются именно об освещенные небоскребы. У них даже программа есть для спасения птиц — выключать свет, оставляя только на самом верху маячки для самолетов.

Проблема решается и прозрачными наклейками, отражающими и поглощающими ультрафиолетовые лучи, рассказывает Александр Винчевский.

— Они прозрачные, служат около четырех лет, не ухудшают видимости для людей, но птицы видят эти ленты и избегают удара. Но такие я видел в продаже только в Америке.

Орнитолог отмечает, что пока белорусские архитекторы не учитывают серьезного риска для птиц при строительстве зданий.

— Стоит консультироваться со специалистами и избегать строительства опасных зданий. Мы поднимали эту проблему даже в Беловежской пуще. Я узнал, что там в новом музее будет красивая зеркальная стена, и предупреждал, что такую ни в коем случае нельзя делать в лесу. В ней отражаются деревья, и птицы будут страдать. Но все равно построили, и каждую весну и осень там десятками птицы бьются: и дятлы, и синицы, и поползни.

На любом окне должна быть защита от птиц. Александр Винчевский советует использовать разные наклейки. Даже неважно, что на них нарисовано. Красно-желтый знак сделает стекло особенно видимым для птиц.

— А самый дешевый метод спасти птицу — не мыть до блеска окна, — заключает орнитолог.