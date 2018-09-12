ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самый дешевый способ - не мыть окна до блеска. Орнитолог о том, как птицы разбиваются о стекла зданий

13.09.2018 11:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Десять синиц одновременно разбились о стекла одного из торговых центров Минска, сообщили на днях в «Ахову птушак Бацькаўшчыны». Орнитологи рассказывают о проблеме: каждый год множество птиц разбиваются о стекла и зеркальные стены современных зданий.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

«Сегодня позвонили и рассказали про 10 синиц, убившихся разом о торговый центр. Строители, есть несложные технологии, защищающие птиц от гибели о стекла.
Ну нельзя же так», — написал 11 сентября на своей странице в Facebook орнитолог, директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский.

Там же он сослался на свежую запись пользователя Асхата Каюмова из Нижнего Новгорода. Российский эколог выложил фотографию 48 синиц-московок, разбившихся о здание офисного центра «Муравей» всего за три часа.

Белорусский орнитолог отмечает, что и в нашей стране птицы массово страдают из-за столкновений с зеркальными стенами и стеклами зданий.

— К сожалению, по осени, с середины сентября до начала ноября, нам по таким поводам звонят минимум раз в неделю. Я думаю, что в это время тысячи птиц гибнут по этой причине. Сейчас сезон миграции, летит много молодых птиц, которые менее осторожны. Птицы бьются практически о любые стекла, но особая опасность — зеркальные здания, в которых отражаются кусты, небо. Птицы, несмотря на то, что ко многому приспосабливаются, не могут привыкнуть к прозрачным и зеркальным стеклам, ничего аналогичного в природе нет, — рассказывает Александр Винчевский.

Швейцарские орнитологи утверждают, что каждый год погибает, разбиваясь о стекла, примерно столько птиц, сколько зданий в стране. Оценка, конечно, приблизительная: об одно здание за год не разобьется ни одна птица, а о другое — сотни.

Спасти жизни птиц могут специальные наклейки на прозрачных конструкциях.

— Вдоль кольцевой в районе Ждановичей стоят шумозащитные экраны, на которые наклеены силуэты птицы, кедровки. Они действительно помогают, но не потому что там изображены силуэты, а потому что наклейки делают видимыми стекла для птиц и те их облетают. В Беларуси был случай, когда зимой в такой шумозащитный экран ударилось и разбилось за раз 180 свиристелей. Они чего-то испугались и стукнулись на скорости в экран.

Разбиваются о здания и хищные птицы.

— Как-то нашли в Минске упавшего раненого осоеда. Вальдшнепы, ночные мигранты, бьются, но они скорее не о стекло, а о сами здания. В Канаде и в США по побережью интенсивная миграция птиц, так вот там очень много птиц ночью бьются именно об освещенные небоскребы. У них даже программа есть для спасения птиц — выключать свет, оставляя только на самом верху маячки для самолетов.

Проблема решается и прозрачными наклейками, отражающими и поглощающими ультрафиолетовые лучи, рассказывает Александр Винчевский.

— Они прозрачные, служат около четырех лет, не ухудшают видимости для людей, но птицы видят эти ленты и избегают удара. Но такие я видел в продаже только в Америке.

Орнитолог отмечает, что пока белорусские архитекторы не учитывают серьезного риска для птиц при строительстве зданий.

— Стоит консультироваться со специалистами и избегать строительства опасных зданий. Мы поднимали эту проблему даже в Беловежской пуще. Я узнал, что там в новом музее будет красивая зеркальная стена, и предупреждал, что такую ни в коем случае нельзя делать в лесу. В ней отражаются деревья, и птицы будут страдать. Но все равно построили, и каждую весну и осень там десятками птицы бьются: и дятлы, и синицы, и поползни.

На любом окне должна быть защита от птиц. Александр Винчевский советует использовать разные наклейки. Даже неважно, что на них нарисовано. Красно-желтый знак сделает стекло особенно видимым для птиц.

— А самый дешевый метод спасти птицу — не мыть до блеска окна, — заключает орнитолог.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Орнитологи рассказывают о проблеме: каждый год множество птиц разбиваются о стекла и зеркальные стены современных зданий.
 
Новости дня
Новости общества
 
И не за миллион долларов, и работает? Строители рассказали правду о "скандальном" витебском фонтане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика