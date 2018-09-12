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И не за миллион долларов, и работает? Строители рассказали правду о "скандальном" витебском фонтане

13.09.2018 11:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Фонтан в витебском парке имени Фрунзе — сейчас самый скандально известный в стране. По двум причинам: из-за цены якобы в «миллион долларов» и того, что плохо работает. И то, и другое в интервью TUT.BY прокомментировал Игорь Капуза — директор минского предприятия «АкваТехноМед», которое занималось монтажом и установкой этого фонтана.


Так фонтан выглядел вечером 12 сентября. Фото: Игорь Капуза

«АкваТехноМед» много лет занимается строительством, монтажом, обслуживанием фонтанов, бассейнов, аквапарков. Именно эта компания была субподрядчиком, который в 2017 году выполнял все работы, связанные с появлением фонтана в парке имени Фрунзе в Витебске.

Директор Игорь Капуза говорит, что этот фонтан — 13-й по счету в Витебске, который установило их предприятие.

— Да, волей-неволей поверишь, что число 13 — не очень счастливое. Этот ваш фонтан сейчас в топе новостей — и не очень позитивных.

— А я, в свою очередь, поражаюсь: как растет стоимость фонтана в интернете! Вчера писали, что он обошелся в сумму «около миллиона долларов». А сегодня — что на него потратили уже «более миллиона»! А что входит в эту стоимость, кто-нибудь разбирался?

По словам Игоря Капузы, в озвученную ранее сумму — 2 млн 364 тысячи рублей — входит стоимость всех работ по благоустройству парка возле Витьбы. То есть это не только строительство фонтана, но и ремонт дорожек, лестниц, расчистка русла реки и т.д.

— Что касается стоимости фонтана как одного из элементов всего благоустройства парка — технологическая часть обошлась в 331 667 рублей. А общая стоимость всех работ, с установкой, со всеми материалами, — около 700 тысяч рублей. То есть реальную стоимость фонтана преувеличили в 3,5 раза.


Монтаж фонтана в 2017 году. Фото: Игорь Капуза

Игорь Капуза говорит, что фонтан работает — хотя мог бы и просто стоять выключенным.

— На данный момент этот объект — незавершенное строительство. То есть фонтан не сдан в эксплуатацию. И по всем документам он не должен работать.

— Тогда почему работает?

— Просто мы включили его раньше времени. Ведь этот парк для жителей Витебска — одно из любимых мест отдыха. Здесь и раньше был фонтан. Поэтому местная власть пошла навстречу людям. Фонтан включили, не дожидаясь окончания всех работ по реконструкции парка, — чтобы он не стоял просто так, чтобы горожане могли тут отдыхать. Произошло это перед «Славянским базаром» в прошлом году.


Создатели фонтана в парке имени Фрунзе в Витебске отправили его фото и видео на международный конкурс в Мадриде. «И наш объект стал лучшим в номинации „Архитектурное решение“ среди фонтанов, установленных в Европе в прошлом году», — говорит директор ООО «АкваТехноМед». Так выглядела водная конструкция на одном из снимков, отправленных на конкурс. Фото: Игорь Капуза

По словам Капузы, год назад фонтан передали во временную эксплуатацию предприятию «Витебскводоканал».

— Но «Витебскводоканал» только эксплуатирует само сооружение. А всеми вопросами по его работе занимается «АкваТехноМед». Мы проверили работоспособность фонтана — оборудование исправно.

Видео: Игорь Капуза


Открыть/скачать видео (6.52 МБ)

— Хорошо, но как объяснить метаморфозу: в субботу, 8 сентября, когда сняли скандальное видео, фонтан являл собой «удручающее зрелище» — в нем работала только часть из трех каскадов, а через пару дней он вдруг предстает в прекрасном виде?

— Сбои в программном обеспечении не исключены. Но, по-нашему мнению, это видео — целенаправленный «вброс». То есть из съемки вырвали кусок, чтобы представить фонтан в самом негативном образе. Если я сейчас буду тут стоять 3−4 часа, то найду 2−3 минуты, когда струи «прибьет» и весь фонтан можно снять в самом худшем варианте. Именно так его и сняли, создав шок-новость.


Фото сделано 12 сентября. Фото: Игорь Капуза

По словам директора ООО «АкваТехноМед», у фонтана исправно все оборудование, в том числе подсветка. Фото: Игорь Капуза

— Получается, раз фонтан не сдан в эксплуатацию, то работает в тестовом режиме?

— Сейчас просто выбрана одна из возможных программ. Фонтан — светодинамический и имеет много комбинаций работы. Управляет им компьютерная система. И дальше, по желанию «Витебскводоканала», фонтан может создавать любые игры водных струй. То есть ту водную картинку, которую задаст режиссер.

Ситуацию с фонтаном нам также прокомментировали в Витебском горисполкоме. Озвучили такие цифры. Стоимость всей реконструкции парка (включая плиточное покрытие, ремонт лестниц, подпорных стен, дорожек, установку видеонаблюдения, освещения, а также строительство фонтана и др.) составляет по проекту 2 491 476,2 рубля. Стоимость работ по строительству фонтана вместе с сетями водопровода, канализации и электроснабжения не превышает 670 000 рублей.

— Фонтан не сдан в эксплуатацию. Работы по реконструкции парка продолжаются. Они являются сезонными, производятся только в весенне-осенний период в пределах выделенных денежных средств, — сообщили в городской администрации.


В парке имени Фрунзе продолжается реконструкция. Ремонтируют лестницу, ведущую к фонтану. Фото: Игорь Капуза

Фото: Игорь Капуза
 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Фонтан в витебском парке имени Фрунзе - сейчас самый скандально известный в стране. По двум причинам: из-за цены якобы в "миллион долларов" и того, что плохо работает.
 
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