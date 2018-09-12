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В Гродно осы напали на детей в детском саду. Пять малышей в больнице

13.09.2018 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродненской области специалисты регистрируют увеличение нападений ос на людей. Так, например, в областном центре агрессивные насекомые напали на воспитанников детского садика по улице Ольги Соломовой. Пятеро малышей были госпитализированы в детскую больницу, сообщает телеканал «Беларусь 4».


За прошедший месяц к врачам по поводу укусов пчел и ос обратилось около 50 человек. Специалисты говорят, что насекомые начали массово нападать на людей, чего в предыдущие месяцы не наблюдалось. Так, у семерых гродненцев, которые обратились за медицинской помощью, диагностировали множественные укусы насекомых. За август медики госпитализировали 11 человек.

В городе осы селятся на чердаках, крышах и балконах верхних этажей. Спасать людей от надоедливых насекомых — обязанность сотрудников МЧС. За последний месяц они сотни раз выезжали на такие вызовы. Спасатели говорят, что осы очень часто выбирают для своего жилья здания школ и садиков: 90% выездов пришлось на данные учебные заведения.

 
 
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Специалисты говорят, что насекомые начали массово нападать на людей, чего в предыдущие месяцы не наблюдалось.
 
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