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Гродненская школа участвует в большом проекте по обмену. Дети будут ездить в Чехию, Словакию, Польшу
13.09.2018 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Средняя школа № 35 города Гродно участвует в международном проекте по культурному обмену. В уникальной программе принимают участие по одному учебному заведению из четырех стран — Беларуси, Чехии, Словакии и Польши,
Сейчас в гродненской школе идет активная подготовка ко встрече с представителями международной делегации. Порядка семидесяти учащихся из стран Центрально-Восточной Европы с трехдневным визитом в конце сентября приедут в наш город, чтобы поближе познакомиться с нашим бытом, традициями, историей и культурой. Во второй половине октября гродненские школьники с ответным визитом посетят Словакию.
— Во-первых, мы бы хотели познакомить учащихся с культурой, бытом других стран, во-вторых, нам бы хотелось подключиться к проектам Евросоюза для того, чтобы развить свою материальную базу и создать необходимую инфраструктуру около школы, — говорит директор средней школы № 35 Игорь Потенго.
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Гродненская школа участвует в большом проекте по обмену. Дети будут ездить в Чехию, Словакию, Польшу
Средняя школа № 35 города Гродно участвует в международном проекте по культурному обмену. В уникальной программе принимают участие по одному учебному заведению из...
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