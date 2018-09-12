Универсам «Сельмашевский» в Гомеле вновь пытаются продать. Начальная цена лота — 3,5 миллиона, сообщают «Сильные новости». Площадь двухэтажного здания 4079 квадратных метров.



Фото с сайта «Сильные новости»

Повторный аукцион по продаже легендарного магазина пройдет 19 октября. Универсам закрылся еще в мае 2016 года. Он принадлежал ООО «Современные розничные технологии», которое раньше владело торговыми сетями «Родная сторона» и «Корзинка». В декабре 2016 года предприятие было признано банкротом.

Впервые здание было выставлено на продажу в декабре 2017-го. Тогда его стоимость была около 4 миллионов рублей (с НДС). Но до сих пор бывший «Сельмашевский» не продан.