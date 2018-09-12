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Универсам "Сельмашевский" в Гомеле вновь пытаются продать
13.09.2018 08:18 — Новости Общества | Tut.by
Универсам «Сельмашевский» в Гомеле вновь пытаются продать. Начальная цена лота — 3,5 миллиона,
Повторный аукцион по продаже легендарного магазина пройдет 19 октября. Универсам закрылся еще в мае 2016 года. Он принадлежал ООО «Современные розничные технологии», которое раньше владело торговыми сетями «Родная сторона» и «Корзинка». В декабре 2016 года предприятие было признано банкротом.
Впервые здание было выставлено на продажу в декабре 2017-го. Тогда его стоимость была около 4 миллионов рублей (с НДС). Но до сих пор бывший «Сельмашевский» не продан.
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Начальная цена лота - 3,5 миллиона.
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