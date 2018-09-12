"Хотел подарить городу слона - но не сейчас". Как мы летали над Гродно с мэром Мечиславом Гоем

Уже несколько дней над Гродно летает желто-зеленый вертолет: авиаэкскурсия — подарок города его жителям к 890-летию. Горожане возможность посмотреть на город с высоты оценили неоднозначно. Кто-то жалуется на шум, а кто-то спешит на площадку около OldCity, чтобы тоже отправиться на воздушную экскурсию. А TUT.BY пригласил председателя Гродненского горисполкома Мечислава Гоя полетать над городом и поговорить о планах, проблемах и юбилее Гродно.





Правда, беседовать в вертолете из-за шума двигателей проблематично, поэтому сначала наслаждаемся видами старого города, рассматриваем новые микрорайоны и торговые центры. Мэр подмечает проблемные места, называя их «небольшим бардачком», обещая с ним справиться в ближайшее время.

Например, на улице Дубко уберут промышленную зону, вместо которой появятся новые торговые центры, кафе, дома, общежития и спортивный городок.

— Горожане иногда смеются, говоря, что на Дубко собрали всех силовиков. Смех смехом, однако это удобно и логично. Милиция на месте, налоговая на месте, суды на месте, — говорит Мечислав Гой.





— Вытрезвителя здесь только не хватает.

— Вытрезвитель у нас на Красноармейской. И, кстати, если говорить про этот объект, то он тоже, согласитесь, очень нужен для города, где живет более 371 тысячи человек.

Полетом на вертолете мэр остался доволен. Говорит, что таким воздушным судном его, конечно, не удивить: за последнее время намотал столько воздушных миль, что хватит на несколько лет вперед. Но посмотреть на город с высоты всегда познавательно.

— Гродно, конечно, меняется. И это видно не только с высоты. Одни проблемы можно увидеть через иллюминатор вертолета, другие — из окна автомобиля, а третьи — если пройти по городу пешком. У меня в рабочем графике есть день без машины.





— То есть председателя горисполкома можно увидеть где-нибудь во дворах старого центра?

— Не только во дворах, а еще на улицах и предприятиях. И если раньше жители города меня не узнавали, то теперь, видя меня, рассказывают о своих проблемах. Пусть иногда и на повышенных тонах. Я понимаю и всегда говорю: «Ваши вопросы — это моя работа». Помимо этого, каждая вторая и четвертая среда месяца — приемный день. Приходит порядка 20 человек. Люди иногда думают, что чем выше обратишься, тем быстрее решат проблему. Но это не совсем так. Есть законодательство, планы и финансирование. Иногда не все просто, как кажется на первый взгляд. Например, мне бы, может быть, тоже хотелось, чтобы в городе был большой аквапарк. Но мы понимаем, что это большой проект, который требует огромного финансирования.

40 котиков, слон в зоопарке и старинный квартал

Вообще люди к мэру приходят с разными вопросами — начиная от невозможности проживания с соседкой, которая приютила 40 котиков, до строительства большого завода.

— Есть такие проблемы, в которых мне хочется убедиться лично. Тогда мы со специалистами выезжаем на место и смотрим, как и почему до сих пор не решен тот или иной вопрос. Есть же проблемы, которые не решаются десятилетиями. Например, благоустройство индивидуальных домов в центре города, где люди уже много лет живут без газа, воды и канализации. Здесь разбираемся в каждой ситуации индивидуально и рассказываем жителям, что и как надо делать дальше, — говорит Мечислав Гой.





— Наверное, есть дома, уже реально непригодные для проживания. Такие есть в старом гродненском квартале Новый свет, который давно хотят сносить.

— Я всегда говорю: «Нельзя рубить сгоряча». Новый свет — несомненно, особая территория Гродно, но некоторые проблемы, которые касаются данного квартала, надуманы. Мы уверены, что к каждому дому надо подходить индивидуально. Если определено, что это историко-культурная ценность, то сносить никто ничего не будет. Но если дом построен в конце 60-х годов прошлого века и, по сути, является ветхим строением, то и относиться к нему надо проще. В том числе и историкам. Вообще, больших проблем с реконструкцией старой части города у нас нет. Она идет — плановая и поэтапная. И если раньше применялся «силовой рычаг» — здания передавали на баланс крупных предприятий, — то сейчас мы выбрали другую стратегию: выставляем их на аукционы. Конечно, реконструкция — это очень сложное и затратное дело, но у нас есть вдохновляющие проекты.





…В это время к летательному аппарату выстроилась очередь. Председатель горисполкома отмечает, что гродненцев трудно чем-то удивить, а вот вертолет оказался отличной «фишкой» — судя по очереди желающих полетать. Потом признается: очень хотел сделать горожанам сюрприз — купить слона в зоопарк, но оказалось, что есть технические проблемы, да и слоновник еще не готов.

— Знаете, мое детство прошло не так далеко от Гродно (Мечислав Гой родился в Вороновском районе. — Прим. TUT.BY), и самые яркие воспоминания из него — мороженое и слон, который жил в зоопарке. Очень хотелось к юбилею города привезти сюда слона, но, к сожалению, не получилось. Работаем дальше — и, может быть, к концу года что-то сдвинется.

— Например?

— В центре города появилась гостиница, которую построил бизнесмен Семашко.

Конечно, было много споров, ведь дом как бы стал доминантой. Кое-что в процессе удалось подправить, кое в чем мы убедить инвестора не смогли. Но это здание действительно украшает город и привлекает туристов.





— Сложно управлять приграничным городом, да еще и тем, который стал первым в республике безвизовым?

— Сложно. И хоть я люблю новшества и пилотные проекты, надо признать: «безвиз» — дело ответственное. Выполнение указа президента — под достаточно серьезным контролем. Я считаю, что у нас все получилось. Если в первый год «безвиза» еще были какие-то вопросы, то сейчас мы видим положительную динамику, за 8 месяцев нынешнего года Гродно посетили 55 тысяч туристов. Самое главное — у нас начал развиваться малый бизнес. Я называю такие предприятия семейными: гостиницы, хостелы и агроусадьбы. Стали востребованы услуги наших поликлиник и больниц. Единственное, где мы немного недорабатываем, — промышленный туризм. Но все впереди, есть определенные задумки и наработки.





— Каким город подойдет к своему юбилею? Праздник праздником, но каждый гродненец знает — проблемы с инфраструктурой, уровнем жизни, работой еще есть.

— Конечно, есть те планы, которые очень хочется выполнить. Например, построить поликлинику в Ольшанке, которая там необходима. Или, например, мы немного недотягиваем по новым рабочим местам и средней зарплате в тысячу рублей. Но здесь уже не только от меня все зависит. В Гродно есть порядка 15 предприятий, которые платят своим работникам менее 400 рублей в месяц — и мне здесь надо разобраться, почему так получается. Также из Гродно есть определенный отток рабочей силы. Но опять-таки — для того, чтобы люди оставались здесь, им надо предложить хороший заработок… В общем, работы много. Мы и работаем.

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