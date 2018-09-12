Новые айфоны, ядерное топливо для БелАЭС, работа мечты и волшебный витамин - все за вчера

Доброе утро!

Уже мечтаете о новом айфоне? Да-да, Apple вчера показала три новых iPhone и улучшенные смарт-часы Watch. Мы провели онлайн-трансляцию с мероприятия, а вот здесь рассказываем, где, что и почем можно купить .

…А фоточки новые айфоны делают, стоит признать, и правда отличные!





ВАЖНОЕ

В Министерстве здравоохранения Беларуси появится «система внутренней безопасности» . Министр пояснил: «Это не столько милицейские функции, так скажем, сколько в первую очередь опытные экономисты, которые будут контролировать и средневзвешенные цены на ту технику, которая приобретается, лекарственные препараты, контролировать порядок проведения тех или иных процедур». Да, пора бы уже и контролировать — после почти сотни уголовных дел-то!

Сегодня в Беларуси десять трудоспособных белорусов содержат семь нетрудоспособных (в основном — пенсионеров). Вроде бы и ситуация нормальная, однако, чтобы дела пошли лучше, количество детей и молодежи среди нетрудоспособного населения должно быть больше, чем пенсионеров. А белоруски-то рожают первого ребенка все позже и позже, узнали мы из официальной статистики — и есть кое-что еще .

По громкому делу о гибели в Печах солдата Саши Коржича начали допрашивать второго обвиняемого — Егора Скуратовича . Он, кстати, не отрицает, что иногда бил солдат, но только если на это была причина. «Я пришел в армию — это было, не я это придумал», — говорит парень. Страшно, что это так. А вот здесь второй обвиняемый рассказывает, сколько платили в Печах за мобильный и «охрану» .

И новости спорта. Господи, ну наконец-то! Минское «Динамо» одержало первую победу в сезоне — обыграло дома московский «Спартак» со счетом 3:1. До этого, напомним, проиграло уже четыре матча.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вы когда-нибудь видели, как производят ядерное топливо? Та-да-а-а-м! Показываем . В конце года на белорусскую атомную станцию в Островце должны завезти его первую партию. Топливо для БелАЭС производят в России — и нам повезло увидеть как.





А еще вчера пилоты нашей «Кругосветки» провели LIVE из кабины, прямо в небе над США. Что обсуждали? Как развита авиация общего назначения в Америке и что сделать, чтобы она развивалась и в Беларуси. Как вообще белорусу можно стать пилотом? По следам разговора мы смонтировали интересный ролик, смотрите его здесь .

А пока все белорусы сами не стали пилотами, нам придется летать «Белавиа» (ну или через Вильнюс/Варшаву, только тс-с-с-с!) — и не можем не рассказать вам, что наша родная авиакомпания обновила систему бронирования и ввела специальный тариф на билеты ( удивительно, но стало дешевле ).

Если пока никуда не летим, то смотрите, смотрите — работы мечты! Ну одна из них точно. Вот у нас история Алены, которая уже шесть лет вместе с мужем живет на огромном круизном лайнере — он ходит по морям Азии. У девушки багамский паспорт моряка, и практически каждый день она просыпается в новой стране. А вот жительница Слуцка Лариса полгода ходит на работу и просто… сидит в кабинете: ничего не делает и получает зарплату (но ее это не устраивает). Вы бы что выбрали?

Может, на качество жизни этих женщин влияет уровень витамина D в их организмах? Да-да, не смейтесь, без него и жизнь — не жизнь! Оказывается, этот витамин действительно отвечает за многое. Поговорили с врачом о том, зачем нужен витамин D и как справиться с его дефицитом . Очень вам рекомендуем как минимум сдать анализ. Кстати, если вы часто чувствуете усталость, страдаете от одышки и ваше сердце стучит так, будто вот-вот выпрыгнет из груди, возможно, что у вас еще железодефицитная анемия. Что делать с этим — рассказываем здесь .

«Хрусталь» уже посмотрели? А ведь в сентябре в минский прокат выходит еще один достойный внимания белорусский фильм — «Завтра» Юлии Шатун , весь бюджет которого по сути — билеты из Мозыря в Минск и обратно. Учитесь, серьезные дяденьки из «Беларусфильма»! Мы посмотрели «Завтра» и советуем вам сделать то же (особенно если вы считаете, что белорусского кино нет).

Все новости среды, 12 сентября





Кстати. Вы не забыли собрать ссобойку на день? Или привыкли перекусывать фастфудом? Ай-ай-ай! Мы тут спросили у «профессиональных зожников», как выглядят их ссобойки . Хозяйке на заметку!

А пока готовите свою ссобойку, посмотрите, как кормят животных в Минском зоопарке . Там люди трудятся с раннего утра: принимают мясо и рыбу, нарезают овощи и фрукты, готовят каши. Кому-то нарезают помельче, кому-то дают не сырое, а вареное, а шимпанзе, например, к фруктам полагается минералка — она полезна для их пищеварения. И не завидуйте, люди!

Ваша редакция

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