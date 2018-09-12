Новые айфоны, ядерное топливо для БелАЭС, работа мечты и волшебный витамин - все за вчера

…А фоточки новые айфоны делают, стоит признать, и правда отличные!
ВАЖНОЕ
В Министерстве здравоохранения Беларуси появится «система внутренней безопасности». Министр пояснил: «Это не столько милицейские функции, так скажем, сколько в первую очередь опытные экономисты, которые будут контролировать и средневзвешенные цены на ту технику, которая приобретается, лекарственные препараты, контролировать порядок проведения тех или иных процедур». Да, пора бы уже и контролировать — после почти сотни уголовных дел-то!
И новости спорта. Господи, ну наконец-то! Минское «Динамо» одержало первую победу в сезоне — обыграло дома московский «Спартак» со счетом 3:1. До этого, напомним, проиграло уже четыре матча.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Вы когда-нибудь видели, как производят ядерное топливо? Та-да-а-а-м! Показываем. В конце года на белорусскую атомную станцию в Островце должны завезти его первую партию. Топливо для БелАЭС производят в России — и нам повезло увидеть как.
А еще вчера пилоты нашей «Кругосветки» провели LIVE из кабины, прямо в небе над США. Что обсуждали? Как развита авиация общего назначения в Америке и что сделать, чтобы она развивалась и в Беларуси. Как вообще белорусу можно стать пилотом? По следам разговора мы смонтировали интересный ролик, смотрите его здесь.
А пока все белорусы сами не стали пилотами, нам придется летать «Белавиа» (ну или через Вильнюс/Варшаву, только тс-с-с-с!) — и не можем не рассказать вам, что наша родная авиакомпания обновила систему бронирования и ввела специальный тариф на билеты (удивительно, но стало дешевле).
Кстати. Вы не забыли собрать ссобойку на день? Или привыкли перекусывать фастфудом? Ай-ай-ай! Мы тут спросили у «профессиональных зожников», как выглядят их ссобойки. Хозяйке на заметку!
А пока готовите свою ссобойку, посмотрите, как кормят животных в Минском зоопарке. Там люди трудятся с раннего утра: принимают мясо и рыбу, нарезают овощи и фрукты, готовят каши. Кому-то нарезают помельче, кому-то дают не сырое, а вареное, а шимпанзе, например, к фруктам полагается минералка — она полезна для их пищеварения. И не завидуйте, люди!
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