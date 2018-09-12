Ни позитива, ни негатива. Белорусов снова назвали самым неэмоциональным народом

Беларусь снова оказалась в списке самых неэмоциональных стран. На вопрос о том, какие чувства они испытывали вчера, многие наши соотечественники не упомянули ни позитива, ни негатива. Об этом сообщают авторы исследования Global Emotions 2018, которые изучили «градус» настроений в более чем 145 странах мира.

«Индекс измеряет нематериальные активы — чувства и эмоции людей, — что традиционные экономические показатели, такие как ВВП, никогда не учитывают», — поясняют авторы Global Emotions 2018.

Вопросы были разделены на два блока: позитивные и негативные переживания в течение предыдущего дня. Например, относились ли к вам с уважением, достаточно ли вы смеялись и улыбались, делали нечто интересное или учились чему-то, чувствовали радость. А также, в противовес, испытывали ли вы тревогу, грусть, стресс или гнев вчера.

Вот, например, карта из 147 стран по результатам опроса о позитивных эмоциях (чем темнее — тем выше отметка). В лидерах — Парагвай, Колумбия, Сальвадор, Гватемала, Канада, Коста-Рика, Эквадор, Гондурас, Исландия, Индонезия, Панама и Узбекистан.





Эксперты отмечают: именно страны Латинской Америки преимущественно отличаются наибольшим позитивом. Но на это могут влиять культурные особенности региона.

А реже о позитиве упоминали респонденты из Беларуси, Египта, Черногории, Сербии, Ирака, Македонии, Туркменистана, Эфиопии, Непала, Турции, Туниса, Йемена — и, наконец, Афганистана. Некоторые из этих стран переживают внутренние или внешние конфликты, акцентируют внимание исследователи.

Любопытно, что лишь примерно половина из опрошенных (46%) отметили, что вчера они научились или делали что-то интересное. Чаще это происходило в странах, отмеченных более темным цветом:





Что касается негативных переживаний, то из 146 стран чаще об этом говорили в ЦАР, Ираке, Южном Судане, Чаде, Сьерра-Леоне, Египте, Иране, Нигере, Палестине, Либерии, Мадагаскаре, Уганде. Причем в стране-лидере этого списка опрос удалось провести лишь среди 40% населения — в 2017-м возобновились бои между вооруженными группировками, люди были вынуждены покинуть дома, и этим кризисом можно объяснить их чувства.



Более темным цветом отмечены страны, где чаще говорили о негативных эмоциях

Кстати, Беларусь оказалась в списке стран, где люди реже упоминают негативный опыт. Кроме нее, список завершают Болгария, Мавритания, Нидерланды, Новая Зеландия, Швеция, Монголия, Польша, Россия, Азербайджан, Узбекистан, Эстония, Казахстан, Кыргызстан и Тайвань.

Таким образом, исследователи относят Беларусь к наименее эмоциональным странам. Здесь, как еще в Йемене и Азербайджане, лишь менее четырех из десяти опрошенных заявили, что накануне испытывали негативное или позитивное чувство. А вот самыми эмоциональными оказались ЦАР, Перу и Сьерра-Леоне.



На карте наибольший уровень эмоциональности отмечен более темным цветом

Исследование проводилось центром Гэллапа в 2017 году методом телефонного или интервью лицом к лицу. Были опрошены более 154 тысяч человек в возрасте от 15 лет и старше. Уровень достоверности опроса составляет 95%.