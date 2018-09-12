ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ни позитива, ни негатива. Белорусов снова назвали самым неэмоциональным народом

13.09.2018 07:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь снова оказалась в списке самых неэмоциональных стран. На вопрос о том, какие чувства они испытывали вчера, многие наши соотечественники не упомянули ни позитива, ни негатива. Об этом сообщают авторы исследования Global Emotions 2018, которые изучили «градус» настроений в более чем 145 странах мира.

«Индекс измеряет нематериальные активы — чувства и эмоции людей, — что традиционные экономические показатели, такие как ВВП, никогда не учитывают», — поясняют авторы Global Emotions 2018.

Вопросы были разделены на два блока: позитивные и негативные переживания в течение предыдущего дня. Например, относились ли к вам с уважением, достаточно ли вы смеялись и улыбались, делали нечто интересное или учились чему-то, чувствовали радость. А также, в противовес, испытывали ли вы тревогу, грусть, стресс или гнев вчера.

Вот, например, карта из 147 стран по результатам опроса о позитивных эмоциях (чем темнее — тем выше отметка). В лидерах — Парагвай, Колумбия, Сальвадор, Гватемала, Канада, Коста-Рика, Эквадор, Гондурас, Исландия, Индонезия, Панама и Узбекистан.


Эксперты отмечают: именно страны Латинской Америки преимущественно отличаются наибольшим позитивом. Но на это могут влиять культурные особенности региона.

А реже о позитиве упоминали респонденты из Беларуси, Египта, Черногории, Сербии, Ирака, Македонии, Туркменистана, Эфиопии, Непала, Турции, Туниса, Йемена — и, наконец, Афганистана. Некоторые из этих стран переживают внутренние или внешние конфликты, акцентируют внимание исследователи.

Любопытно, что лишь примерно половина из опрошенных (46%) отметили, что вчера они научились или делали что-то интересное. Чаще это происходило в странах, отмеченных более темным цветом:


Что касается негативных переживаний, то из 146 стран чаще об этом говорили в ЦАР, Ираке, Южном Судане, Чаде, Сьерра-Леоне, Египте, Иране, Нигере, Палестине, Либерии, Мадагаскаре, Уганде. Причем в стране-лидере этого списка опрос удалось провести лишь среди 40% населения — в 2017-м возобновились бои между вооруженными группировками, люди были вынуждены покинуть дома, и этим кризисом можно объяснить их чувства.


Более темным цветом отмечены страны, где чаще говорили о негативных эмоциях

Кстати, Беларусь оказалась в списке стран, где люди реже упоминают негативный опыт. Кроме нее, список завершают Болгария, Мавритания, Нидерланды, Новая Зеландия, Швеция, Монголия, Польша, Россия, Азербайджан, Узбекистан, Эстония, Казахстан, Кыргызстан и Тайвань.

Таким образом, исследователи относят Беларусь к наименее эмоциональным странам. Здесь, как еще в Йемене и Азербайджане, лишь менее четырех из десяти опрошенных заявили, что накануне испытывали негативное или позитивное чувство. А вот самыми эмоциональными оказались ЦАР, Перу и Сьерра-Леоне.


На карте наибольший уровень эмоциональности отмечен более темным цветом

Исследование проводилось центром Гэллапа в 2017 году методом телефонного или интервью лицом к лицу. Были опрошены более 154 тысяч человек в возрасте от 15 лет и старше. Уровень достоверности опроса составляет 95%.

Читайте также:

Мнение. Белорусы — люди без эмоций, или Что-то другое…

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На вопрос о том, какие чувства они испытывали вчера, многие белорусы не упомянули ни позитива, ни негатива.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Слониме загорелся погрузчик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика