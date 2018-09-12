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Пресс-конференция о новой редакции правил автоперевозок пассажиров проходит в БЕЛТА

13.09.2018 12:00 — Новости Общества | БелТА  
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Пресс-конференция о новой редакции правил автоперевозок пассажиров проходит в БЕЛТА

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о новой редакции Правил автомобильных перевозок пассажиров пройдет в пресс-центре БЕЛТА 13 сентября в 12.00.

Изменения и дополнения в Правила автомобильных перевозок пассажиров утверждены постановлением Совета Министров Беларуси от 31 августа 2018 года и вступают в силу через месяц после его официального опубликования. Нововведения направлены на формирование более понятных условий работы на рынке транспортных услуг и повышение качества и безопасности перевозок. Наиболее существенные из них прокомментируют начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина и заместитель начальника этого управления Андрей Гладкий.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о новой редакции Правил автомобильных перевозок пассажиров пройдет в пресс-центре БЕЛТА 13 сентября в 12.00. ...
 
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