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Кратковременные дожди ожидаются по югу Беларуси 14 сентября

13.09.2018 11:44 — Новости Общества | БелТА  
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Кратковременные дожди ожидаются по югу Беларуси 14 сентября
Фото из архива

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются по югу Беларуси 14 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Преимущественно по южной части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 7-13, днем - 15-21 градус выше нуля. По юго-востоку ночью будет плюс 14-16, днем - плюс 22-27.-0-

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Теги: Минск
 
 
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются по югу Беларуси 14 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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