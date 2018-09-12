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В пункте пропуска "Привалка" 15 сентября ограничат движение из-за велопробега

13.09.2018 09:30 — Новости Общества | БелТА  
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В пункте пропуска "Привалка" 15 сентября ограничат движение из-за велопробега
Фото ГПК

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В автодорожном пункте пропуска "Привалка" 15 сентября ограничат движение в связи с проведением международного велопробега, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Движение транспорта будет ограничено с 9.30 до 14.00. ГПК рекомендует гражданам и перевозчикам, планирующим 15 сентября поездки в Литву, учитывать эту информацию. "Пограничный и таможенный контроль участников велопробега будет осуществляться во временной режимной зоне на территории центрального спортивного комплекса "Неман", - проинформировали в ГПК.

Международный велопробег дружбы Гродно-Друскининкай пройдет на территории Беларуси и Литвы. Стартует он в 9.00 в Гродно. Участники будут ехать по автомобильной дороге Р42 Гродно-Друскининкай, границу пересекут в "Привалке".-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В автодорожном пункте пропуска "Привалка" 15 сентября ограничат движение в связи с проведением международного велопробега, сообщили...
 
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