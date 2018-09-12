Время собирать урожай.



Среди наших граждан немало таких, которые хотят обогатиться за счет «дополнительного заработка» путем хищения различного рода товарно-материальных ценностей. Исходя из анализа данного рода правонарушений за прошедший период 2018 года, можно однозначно сделать вывод, что похищается все, что возможно похитить.

За текущий год на территории нашего района выявлен 71 факт мелкого хищения сельскохозяйственной продукции, горюче-смазочных материалов в сельхозпредприятиях района. Пару примеров для наглядности.

10 июля в 21.00 животновод Ю. ОАО «Моисеевка» повторно в течение года похитил с МТФ 10 литров молока. За совершение повторного мелкого хищения в течение года постановлением суда Октябрьского района гр. Ю. привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.5 КоАП Республики Беларусь (мелкое хищение) в виде администартвиного ареста сроком на 10 суток. Данное административное взыскание правонарушитель отбывал в ИВС УВД Гомельского облисполкома в г. Гомеле.

25 июля в 15.00 оператор машинного доения Ш. одной из молочнотоварных ферм ОАО «Некрашинский, похитила 398 кг комбикорма, оставив без кормовой добавки все поголовье скота, содержащегося на МТФ. Похищенный комбикорм ею продан одному из жителей Октябрьского района. Постановлением суда Октябрьского района гр. Ш. привлечена к административной ответственности по ст. 10.5 КоАП Республики Беларусь (мелкое хищение) в виде штрафа на сумму 367 рублей.

23 августа в 18.00 тракторист Б. ОАО «Краснослободское» с закрепленного за ним трактора МТЗ-921, при производстве сельхозработ похитил 40 литров ДТ. За мелкое хищение дизельного топлива на нарушителя также наложен внушительный штраф.

И это только наглядные примеры, а таких случаев масса.

Товарно-материальных ценностей похищают на несколько десятков рублей, штрафы же налагаются на порядок выше, также правонарушители кратковременно лишаются свободы, отбывая административный арест. Мало кто задумывается о наступлении последствий противоправного деяния, а ведь за этим кроется много негативных явлений при отношении к «мелким хищникам», таких, как отрицательный авторитет в трудовом коллективе, негативное отношение жителей населенного пункта, недоверие со стороны руководства организации, и главный фактор – человеческая совесть, если, конечно, она присутствует у людей, которые совершают мелкие кражи.

Ответственность за мелкое хищение предусмотрена статьей 10.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, которая гласит:

часть 1. Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушение на такое хищение – влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

часть 2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

Если сумма похищенного у физического лица превысит размер двух базовых величин либо у юридического лица десяти базовых величин, то, соответственно, наступает уголовная ответственность по ст. 205 (кража), а она предусматривает наказание и виде лишения свободы за преступление, совершенное впервые, до трех лет, за повторное преступление данного вида – до четырех лет с вытекающими из этого всеми последствиями (наличием судимости, постановкой на учеты и т. д.).

Обо всех фактах совершения хищений продукции вы можете анонимно сообщить по телефону 5-36-84 либо «102».

Подумайте, стоит ли овчинка выделки! Никому не принесли богатства и счастья наложение штрафа и судебные заседания. Как гласит народная мудрость, сколько веревочке не виться, а конец все равно будет.

Александр Круглов, начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РОВД майор милиции.