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В Грузии запрещают одноразовые полиэтиленовые пакеты

13.09.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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В Грузии запрещают одноразовые полиэтиленовые пакеты
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии с 1 октября запретят производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов. Об этом со ссылкой на министра охраны окружающей среды Левана Давиташвили сообщает агентство Новости-Грузия.

Запрет будет касаться пакетов толщиной менее 15 микрон. А с 1 апреля 2019 года правительство Грузии запретит производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов любой толщины. Запрет не коснется биоразлагаемых пакетов.

Главная цель нововведения — снижение загрязнения окружающей среды и поощрение экологически чистых инициатив. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отметил, что нововведение поэтапно обеспечит максимальное изъятие из употребления одноразовых полиэтиленовых пакетов. Среди стран, которые запретили использовать полиэтиленовые пакеты, — Зимбабве, Австралия, Великобритания, Кения, Новая Зеландия и Чили.
Читать полностью: http://www.belta.by/world/view/v-gruzii-zapreschajut-odnorazovye-polietilenovye-pakety-317645-2018/

 
Теги: Минск
 
 
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии с 1 октября запретят производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов. Об этом со ссылкой на министра...
 
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