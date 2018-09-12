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В Грузии запрещают одноразовые полиэтиленовые пакеты
13.09.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
Запрет будет касаться пакетов толщиной менее 15 микрон. А с 1 апреля 2019 года правительство Грузии запретит производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов любой толщины. Запрет не коснется биоразлагаемых пакетов.
Главная цель нововведения — снижение загрязнения окружающей среды и поощрение экологически чистых инициатив. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отметил, что нововведение поэтапно обеспечит максимальное изъятие из употребления одноразовых полиэтиленовых пакетов. Среди стран, которые запретили использовать полиэтиленовые пакеты, — Зимбабве, Австралия, Великобритания, Кения, Новая Зеландия и Чили.
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии с 1 октября запретят производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов. Об этом со ссылкой на министра...
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