Золото под ногами, которое мы никак не можем поднять: Сортируй отходы

Уже сняты тысячи фильмов и исписаны миллионы страниц о том, что природу важно и нужно беречь, однако уровень загрязнения планеты растет с каждым годом. Ситуация близка к катастрофической. Однако, оказавшись в тупике, вовсе не обязательно там оставаться. Многие цивилизованные страны давно осознали, как важно не выкидывать мусор, а превращать его во вторсырье и перерабатывать. Что же это – вторсырье?

Вторичное сырье или вторсырье – это такой вид отхода, который может использоваться в качестве ресурса для дальнейшей переработки. По отечественной классификации выделяются 5 видов опасных отходов. Градация ведется по степени опасности для природы и способности отходов к биодеградации.

К первому классу опасности относятся всем печально известные ртутные лампы, материалы, содержащие ртуть и мышьяк, трансформаторные масла. Таких отходов не очень много, но они чрезвычайно токсичны как для человека, так и для окружающей природной среды. Первый класс отходов обязательно подлежит переработке, так как попадая в природную среду, он отравляет все вокруг. Ко второму классу опасности относятся, например, батарейки и аккумуляторы, которые также подлежат переработке. К третьему классу относятся опилки, зола, обрезки фанеры и др. Как правило, большинство твёрдых бытовых отходов приходится на пятый и (меньше) на четвертый классы опасности. Это практически неопасные и малоопасные отходы. Так как природную среду они не отравляют, то в нашей стране они просто свозятся на полигоны и хранятся там.

С батарейками и аккумуляторными элементами все обстоит сложнее. Переработка батарейки – это сложный и дорогостоящий процесс. Однако выбрасывать на помойку батарейки ни в коем случае нельзя. Для них осуществляется прием вторсырья в виде экобоксов.

Вторсырье – это не только отходы и ресурс для переработки. Практически безопасные отходы можно использовать в быту. Иногда это отличное средство для изобретения домашних поделок из вторсырья и украшений. Из старой ванной можно сделать пруд для дачи, стоит только подключить воображение и ближайших родственников. Отработанные покрышки могут стать клумбами и украсить газон. Стеклянная и пластиковая тара обретет новую жизнь, если разрисовать её красками, добавить аппликацию и вообще включить воображение. Любой хозяйке известно, что лучше, чем коробочки из-под сока и йогуртов, для рассады не найти ничего!

Каждый житель города в среднем выбрасывает 300 кг отходов в год. Однако, несмотря на то, что коммунальные отходы могут быть использованы в качестве вторичного сырья, основная их часть вывозится на полигоны для захоронения, что приводит к выводу из оборота значительного количества земельных ресурсов и увеличению степени загрязнения окружающей среды.

По всей стране на свалках вы можете видеть дым, идущий от груд с мусором. Что означает этот дым? Это токсические пары, возникающие в результате химических реакций различных материалов, которые люди выкидывают на мусорную свалку. Мы все знаем, что пищевые отходы по прошествии нескольких дней перегнивают. При смешении же пищевых отходов с жестяными банками, пластмассой и пенопластом возникают химические реакции. Эти химические реакции токсичны: они вызывают риск заболеваний, загрязняют почву, воду и разрушают озоновый слой.

Токсические испарения также одна из причин «парникового эффекта». Это происходит из-за накопления «парниковых газов» в атмосфере – углекислого газа, метана и других,- что вызывает неестественные изменения нашего климата.

Кроме того, зачастую мы даже не задумываемся о том, что часть отходов представляет определенную опасность для окружающей среды. К этой категории относятся батарейки, энергосберегающие лампы. Выброшенная пальчиковая батарейка, к примеру, загрязняет 20 кубометров мусора, т.к. содержит тяжелые металлы и различные химикаты.

Не смешивайте отходы, держите их по отдельности, делайте компост и сдавайте мусор на переработку. С самого начала разделяйте отходы, организуйте раздельный сбор мусора. Ведь дальше отходы отправляют на переработку! В нашем районе закупку и сбор вторсырья осуществляет УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз», Костюковичское райпо, Костюковичский участок УП «Могилеввторчермет».

В Беларуси вторичное сырье (в составе отходов потребления) заготавливается в системе раздельного сбора коммунальных отходов, а также закупается у населения в заготовительных пунктах. Когда мы перерабатываем отходы, мы сохраняем наши природные ресурсы и содержим в чистоте окружающую нас природу.

Стеклянные бутылки производятся из песка. Песок добывается в карьерах. Для этого на красивом холме вырубают лес, снимают почву и начинают вывозить самосвалами песок. Когда на месте холма появляется огромная яма, ее бросают и переходят к новому холму. Сдавая бутылки, даже разбитые, мы сохраняем эти прекрасные холмы.

Бумага производится из древесины. Для изготовления 60кг бумаги срубают дерево. Мы видим огромные участки вырубленного леса, нам его жалко, и в тоже время мы выбрасываем газеты в мусорное ведро.

Если не принимать мер по его раздельному сбору и переработке сегодня, то недалек тот час, когда все мы поймем суть фразы «утонуть в мусоре».

В соответствии с частью 2 статьи 15.63 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь об обращении с отходами (в т.ч. и не разделение отходов по видам) влечет наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин (122,5-1225 руб.), на индивидуального предпринимателя до 200 базовых величин, а на юридическое лицо до 1000 базовых величин.

Однако, очевидно, что проблему коммунальных отходов невозможно решить лишь штрафами и наказаниями. И мотивацией к изменению поведения должны быть не страх ответственности, а осознание проблемы и понимание своего личного вклада.

Костюковичская райинспекция ПР и ООС.