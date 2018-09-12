11 сентября суд Молодечненского района вынес приговор пенсионеру 72-летнему пенсионеру, сообщает Край.by .



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

За незаконный оборот наркотиков в соответствии с частью первой статьи 328 УК Беларуси пожилому мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа. Наказание в виде ограничения свободы сельчанин будет отбывать по месту жительства.

Напомним, в июне этого года молодечненская милиция изъяла у живущего в деревне Рябиновая пенсионера 5 кустов конопли и более килограмма марихуаны. Высушенное растение было расфасовано в зависимости от крепости и находилось в доме в различных местах.

– В 2012 году обвиняемый купил дом и переехал в деревню в Молодечненском районе, – рассказал помощник прокурора Молодечненского района Сергей Габрукович. – На суде он пояснил, что употребляет марихуану достаточно давно. По словам мужчины, он был вынужден это делать, так как в свое время попал в автомобильную аварию и получил компрессионные переломы позвонков. Чтобы снять болевые синдромы, пенсионер курил марихуану или заваривал коноплю в молоке и пил.

Выяснилось, что пенсионер в том числе занимался селекцией. Он знал, как делать черенкование, различал, какое получится растение – мужское или женское. Все это мужчина подробно рассказывал как в ходе предварительного расследования, так и на судебных заседаниях.

– Сомнений в том, что обвиняемый занимался выращивание марихуаны лично, не возникло никаких. Он достаточно подробно владеет всеми манипуляциями, которые необходимо было производить, – отметил наш собеседник. – Однако на суде мужчина искренне раскаялся и осознал, что совершил преступление. Когда показания давали его соседи, проходившие свидетелями по уголовному делу, он даже плакал.

По информации Сергея Габруковича, в соответствии с заключением экспертов житель Молодечненского района самостоятельно не может отказаться от употребления марихуаны. Поэтому ему назначили принудительное лечение от наркомании.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.