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Килограмм марихуаны и 5 кустов конопли. 72-летнего пенсионера осудили на полтора года "домашней химии"
13.09.2018 12:37 — Новости Общества | Tut.by
11 сентября суд Молодечненского района вынес приговор пенсионеру 72-летнему пенсионеру, сообщает
За незаконный оборот наркотиков в соответствии с частью первой статьи 328 УК Беларуси пожилому мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа. Наказание в виде ограничения свободы сельчанин будет отбывать по месту жительства.
Напомним, в июне этого года молодечненская
– В 2012 году обвиняемый купил дом и переехал в деревню в Молодечненском районе, – рассказал помощник прокурора Молодечненского района Сергей Габрукович. – На суде он пояснил, что употребляет марихуану достаточно давно. По словам мужчины, он был вынужден это делать, так как в свое время попал в автомобильную аварию и получил компрессионные переломы позвонков. Чтобы снять болевые синдромы, пенсионер курил марихуану или заваривал коноплю в молоке и пил.
Выяснилось, что пенсионер в том числе занимался селекцией. Он знал, как делать черенкование, различал, какое получится растение – мужское или женское. Все это мужчина подробно рассказывал как в ходе предварительного расследования, так и на судебных заседаниях.
– Сомнений в том, что обвиняемый занимался выращивание марихуаны лично, не возникло никаких. Он достаточно подробно владеет всеми манипуляциями, которые необходимо было производить, – отметил наш собеседник. – Однако на суде мужчина искренне раскаялся и осознал, что совершил преступление. Когда показания давали его соседи, проходившие свидетелями по уголовному делу, он даже плакал.
По информации Сергея Габруковича, в соответствии с заключением экспертов житель Молодечненского района самостоятельно не может отказаться от употребления марихуаны. Поэтому ему назначили принудительное лечение от наркомании.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Килограмм марихуаны и 5 кустов конопли. 72-летнего пенсионера осудили на полтора года "домашней химии"
По словам мужчины, он был вынужден употреблять наркотик, так как в свое время попал в автомобильную аварию и получил компрессионные переломы позвонков. Чтобы снять...
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