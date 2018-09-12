Для покупки билета у водителя пассажиры будут обязаны входить в переднюю дверь автобуса

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры, которым нужно купить билет у водителя, обязаны будут входить в переднюю дверь, сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина в пресс-центре БЕЛТА, комментируя новую редакцию Правил автомобильных перевозок пассажиров.

По новым правилам, пассажир обязан при отсутствии проездного документа и намерении приобрести его у водителя входить в автобус через переднюю дверь.

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