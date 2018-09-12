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Водителям такси нужно будет придерживаться дресс-кода и отказаться от курения в авто
13.09.2018 12:39 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водителям такси в Беларуси нужно будет придерживаться дресс-кода и отказаться от курения в авто, сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина в пресс-центре БЕЛТА, комментируя новую редакцию Правил автомобильных перевозок пассажиров.
Предусмотрено, что водители такси должны иметь опрятный внешний вид, не использовать домашнюю и спортивную одежду. Это касается в целом водителей общественного транспорта, которые занимаются автомобильными перевозками пассажиров. В правилах также прописан запрет на курение водителей во время движения транспорта.
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водителям такси в Беларуси нужно будет придерживаться дресс-кода и отказаться от курения в авто, сообщил начальник управления...
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