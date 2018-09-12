Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам





Сегодня глава района провел очередной прием граждан по личным вопросам. Предварительно в списке желающих обратиться за помощью в решении своих проблем к главе района значилось 14 человек, однако половина вопросов были решены и сняты до приема. К слову, среди заявителей были не только жители нашего района, но и города Гомеля.

Темы, поднятые заявителями, касались решения жилищных и трудовых вопросов, несоблюдения правил проживания в многоквартирном жилом доме, строительства подъездных путей к садовым товариществам «Калинино», «Огонек», «Василек», «Рассвет» и «Лазурный», неисполнения договорных обязательств, а также выделения дополнительных земель для ведения фермерского хозяйства.

По всем поднятым темам Андрей Алексеевич дал поручения конкретным службам разобраться в сложившейся ситуации в кратчайшие сроки, о результат проинформировать как заявителей, так и его лично, отдельные вопросы глава района взял под личный контроль.























