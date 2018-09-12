ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам

13.09.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам

Сегодня глава района провел очередной прием граждан по личным вопросам. Предварительно в списке желающих обратиться за помощью в решении своих проблем к главе района значилось 14 человек, однако половина вопросов были решены и сняты до приема. К слову, среди заявителей были не только жители нашего района, но и города Гомеля.

Темы, поднятые заявителями, касались решения жилищных и трудовых вопросов, несоблюдения правил проживания в многоквартирном жилом доме, строительства подъездных путей к садовым товариществам «Калинино», «Огонек», «Василек», «Рассвет» и «Лазурный», неисполнения договорных обязательств, а также выделения дополнительных земель для ведения фермерского хозяйства.

По всем поднятым темам Андрей Алексеевич дал поручения конкретным службам разобраться в сложившейся ситуации в кратчайшие сроки, о результат проинформировать как заявителей, так и его лично, отдельные вопросы глава района взял под личный контроль.

Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам

 

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня глава района провел очередной прием граждан по личным вопросам. Предварительно в списке желающих обратиться за помощью в решении своих...
 
Новости дня
Новости общества
 
Для покупки билета у водителя пассажиры будут обязаны входить в переднюю дверь автобуса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика