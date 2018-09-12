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Православные семейные пары Пинщины приглашаются на областной обряд венчания на Туровской земле
13.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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16 сентября, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, в древнем Турове состоится областной праздник венчания (День венчания на Туровской земле). Об этом проинформировал клириков епископ Туровский и Мозырский Леонид на общем собрании духовенства Туровской епархии.
Таинство венчания в торжественной обстановке будет совершать епископ Туровский и Мозырский Леонид.
План праздника:
Все справки по телефонам: 8-02353-75-123, +375-29-838-61-20 (отец Василий Пытель), +375-29-235-91-41 (Валерий Владимирович).
Праздничные мероприятия будут проводиться в рамках выполнения программы «Комплекс мер по сохранению историко-культурного наследия и развитию туристического потенциала города Турова». Главная цель праздника — содействовать укреплению семейных христианских традиций и ценностей.
По информации сайта
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> 16 сентября, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, в древнем Турове состоится областной праздник венчания (День венчания на Туровской...
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