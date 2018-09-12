Православные семейные пары Пинщины приглашаются на областной обряд венчания на Туровской земле

16 сентября, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, в древнем Турове состоится областной праздник венчания (День венчания на Туровской земле). Об этом проинформировал клириков епископ Туровский и Мозырский Леонид на общем собрании духовенства Туровской епархии.



В этот день все желающие пары православного вероисповедания могут сочетаться церковным браком (принять Таинство венчания) на святой Туровской земле — в колыбели Православия на Полесье.

Таинство венчания в торжественной обстановке будет совершать епископ Туровский и Мозырский Леонид.

План праздника:

09.00 — Божественная литургия в кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в городе Турове.

11.00 — начало Таинства венчания.

Все справки по телефонам: 8-02353-75-123, +375-29-838-61-20 (отец Василий Пытель), +375-29-235-91-41 (Валерий Владимирович).

Праздничные мероприятия будут проводиться в рамках выполнения программы «Комплекс мер по сохранению историко-культурного наследия и развитию туристического потенциала города Турова». Главная цель праздника — содействовать укреплению семейных христианских традиций и ценностей.