ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Православные семейные пары Пинщины приглашаются на областной обряд венчания на Туровской земле

13.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

16 сентября, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, в древнем Турове состоится областной праздник венчания (День венчания на Туровской земле). Об этом проинформировал клириков епископ Туровский и Мозырский Леонид на общем собрании духовенства Туровской епархии.

Православные семейные пары Пинщины приглашаются на областной обряд венчания на Туровской земле
В этот день все желающие пары православного вероисповедания могут сочетаться церковным браком (принять Таинство венчания) на святой Туровской земле — в колыбели Православия на Полесье.

Таинство венчания в торжественной обстановке будет совершать епископ Туровский и Мозырский Леонид.

План праздника:

  • 09.00 — Божественная литургия в кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в городе Турове.
  • 11.00 — начало Таинства венчания.

Все справки по телефонам: 8-02353-75-123, +375-29-838-61-20 (отец Василий Пытель), +375-29-235-91-41 (Валерий Владимирович).

Праздничные мероприятия будут проводиться в рамках выполнения программы «Комплекс мер по сохранению историко-культурного наследия и развитию туристического потенциала города Турова». Главная цель праздника — содействовать укреплению семейных христианских традиций и ценностей.

По информации сайта sobor.by

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> 16 сентября, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, в древнем Турове состоится областной праздник венчания (День венчания на Туровской...
 
Новости дня
Новости общества
 
Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика