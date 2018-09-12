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На торги выставлены неиспользуемые здания Пинского района с начальной ценой в 1 базовую величину

13.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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На торги выставлены неиспользуемые здания Пинского района с начальной ценой в 1 базовую величину
Комитетом «Брестоблимущество» организована очередная серия тематических аукционов «Пять пятниц», сообщили корреспонденту pinsknews.by в комитете «Брестоблимущество».

Пять пятниц, начиная с 12 октября, неиспользуемые объекты недвижимости будут выставлены на торги по цене от 1 базовой величины (24,50 руб).

Еще есть время выбрать объект недвижимости негосударственным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – для осуществления предпринимательской деятельности, физическим лицам – для реконструкции под жилое помещение и (или) для ведения личного подсобного хозяйства.

тематические аукционы состоятся:

  • 12 октября по продаже здания ФАПа, Пинский р-н, д. Ольшанка, ул.Ясная, 33 (начальная цена – 1 базовая величина);
  • 16 октября по продаже здания школы, Пинский р-н, д. Молодельчицы, ул.Центральная, 56А (начальная цена – 1 базовая величина);
  • 19 октября с начальной ценой в 1 базовую величину на торги выставлены: здание клуба, Пинский р-н, д. Селище, ул. Центральная, 15А; здание бани, Пинский р-н, д. Кончицы, ул. Советская, 2Б; здание ФАПа, Пинский р-н, д. Молодельчицы, ул. Центральная, 52а;
  • 26 октября с начальной ценой в 1 базовую величину на торги выставлены: здание клуба, Пинский р-н, д. Липники, ул. Дзержинского, 31; здание клуба, Пинский р-н, д. Чемерин, ул. Песчаная, 6А; здание клуба, Пинский р-н, д. Хворосно, ул. С. Хоровца, 57;
  • 9 ноября с начальной ценой в 1 базовую величину на торги выставлены: здание Лемешевичской средней школы, Пинский р-н, д. Лемешевичи, ул. Школьная, 17; здание Кончицкой базовой школы, Пинский р-н, д. Кончицы, ул. Школьная, 9.

Также приглашаем на аукционы:

  • 18 сентября по продаже здания котельной, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 13/1;
  • 21 сентября по продаже здания фельдшерско-акушерского пункта, Пинский р-н, д. Качановичи, ул. Ленина, 5 (начальная цена – 1 базовая величина);
  • 9 октября по продаже здания передающего радиоцентра и дизельной, Пинский р-н, Оснежицкий с/с, район бывшего аэропорта г. Пинска (начальная цена снижена на 20%); здания мазутонасосной, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Звездная, 11В;

Информация носит исключительно справочный характер. Подробная информация с условиями продажи, участием в торгах размещена на сайте Брестского облисполкома, страница «Комитет Брестоблимущество», раздел «Аукционы/конкурсы», «Недвижимость».

 Контактные телефоны: (0162) 20-87-85, 21-11-99, 21-19-82.

 
 
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> Комитетом «Брестоблимущество» организована очередная серия тематических аукционов «Пять пятниц», сообщили корреспонденту pinsknews.by в комитете...
 
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