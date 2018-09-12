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Велопикник, конкурсы, эстафеты и многое другое запланированы в рамках Европейской недели мобильности в Бресте

13.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Велопикник, конкурсы, эстафеты и многое другое запланированы в рамках Европейской недели мобильности в Бресте
С 16 по 22 сентября стартует Европейская неделя мобильности.

Как рассказала корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе учреждения «За вело Брест», в Бресте в этот период запланировано 12 мероприятий. Первое из них «Драник-пати» на «Поляне сказок» (Красный двор, недалеко от Картингового стадиона).

Приглашаются все желающие!

Сбор 15 сентября в 13.00 у гипермаркета INTERSPAR. Участникам с собой необходимо иметь: столовые принадлежности, заготовку для драников и, по возможности, сковородку. На «Поляне сказок» есть мангал и кострище.

Что будет?

  • велозаезд на 7 км в одну сторону;
  • неформальное общение, костёр;
  • обсуждение планов на Европейскую неделю мобильности в Бресте;
  • и просто хорошее времяпрепровождение.

Правила участия: 

  1. Участие является бесплатным и добровольным. Приезжая на прогулку, гости подтверждают свое знание и понимание правил дорожного движения, принятие на себя ответственности за собственную жизнь, здоровье и безопасность.
  2. Запрещено участие в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие спиртных напитков.
  3. Перед стартом и во время следования по маршруту колонну сопровождает команда «BikeBrest».
  4. Велопрогулка не является спортивной гонкой и отлично подходит для семейного отдыха.

Только 15 сентября: нарушителям – фонарики, законопослушным — жилеты

Еще одно мероприятие в рамках Европейской недели мобильности  — акция «Стань заметнее!», которая направлена на профилактику правонарушений при езде на велосипеде, а именно перемещение велосипедистов без фонарей в тёмное время суток.

Благодаря учреждению «За вело Брест», нарушителям будут устанавливаться комплекты фонарей под твёрдое обещание последних их использовать. А те, кто нарушителями не являются, при поддержке УГАИ УВД Брестского облисполкома, будут награждены светоотражательными жилетами.

Рейд по Брестскому району в рамках акции «Стань заметнее» состоится 15 сентября.

Неделя Европейской мобильности. Что это? 

Это официальная общеевропейская кампания, кульминацией которой является День без авто — 22 сентября. Основная цель — пересмотреть существующее отношение к транспорту и в частности к использованию личных автомобилей. Автомобиль в городе — основная причина загрязнения атмосферы, что в свою очередь приводит к серьезным проблемам, связанными со здоровьем людей. 

К Европейской неделе мобильности присоединится и городской поселок Логишин. Полную программу мероприятий смотрите здесь.

 
Теги: Брест
 
 
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> С 16 по 22 сентября стартует Европейская неделя мобильности. Как рассказала корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе учреждения «За вело Брест», в Бресте в этот...
 
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