Велопикник, конкурсы, эстафеты и многое другое запланированы в рамках Европейской недели мобильности в Бресте



С 16 по 22 сентября стартует Европейская неделя мобильности.

Как рассказала корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе учреждения «За вело Брест», в Бресте в этот период запланировано 12 мероприятий. Первое из них «Драник-пати» на «Поляне сказок» (Красный двор, недалеко от Картингового стадиона).

Приглашаются все желающие!

Сбор 15 сентября в 13.00 у гипермаркета INTERSPAR. Участникам с собой необходимо иметь: столовые принадлежности, заготовку для драников и, по возможности, сковородку. На «Поляне сказок» есть мангал и кострище.

Что будет?

велозаезд на 7 км в одну сторону;

неформальное общение, костёр;

обсуждение планов на Европейскую неделю мобильности в Бресте;

и просто хорошее времяпрепровождение.

Правила участия:

Участие является бесплатным и добровольным. Приезжая на прогулку, гости подтверждают свое знание и понимание правил дорожного движения, принятие на себя ответственности за собственную жизнь, здоровье и безопасность. Запрещено участие в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие спиртных напитков. Перед стартом и во время следования по маршруту колонну сопровождает команда «BikeBrest». Велопрогулка не является спортивной гонкой и отлично подходит для семейного отдыха.

Только 15 сентября: нарушителям – фонарики, законопослушным — жилеты

Еще одно мероприятие в рамках Европейской недели мобильности — акция «Стань заметнее!», которая направлена на профилактику правонарушений при езде на велосипеде, а именно перемещение велосипедистов без фонарей в тёмное время суток.

Благодаря учреждению «За вело Брест», нарушителям будут устанавливаться комплекты фонарей под твёрдое обещание последних их использовать. А те, кто нарушителями не являются, при поддержке УГАИ УВД Брестского облисполкома, будут награждены светоотражательными жилетами.

Рейд по Брестскому району в рамках акции «Стань заметнее» состоится 15 сентября.