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Велопикник, конкурсы, эстафеты и многое другое запланированы в рамках Европейской недели мобильности в Бресте
13.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Как рассказала корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе учреждения «За вело Брест», в Бресте в этот период запланировано 12 мероприятий. Первое из них «Драник-пати» на «Поляне сказок» (Красный двор, недалеко от Картингового стадиона).
Приглашаются все желающие!
Сбор 15 сентября в 13.00 у гипермаркета INTERSPAR. Участникам с собой необходимо иметь: столовые принадлежности, заготовку для драников и, по возможности, сковородку. На «Поляне сказок» есть мангал и кострище.
Что будет?
Правила участия:
Только 15 сентября: нарушителям – фонарики, законопослушным — жилеты
Еще одно мероприятие в рамках Европейской недели мобильности — акция «Стань заметнее!», которая направлена на профилактику правонарушений при езде на велосипеде, а именно перемещение велосипедистов без фонарей в тёмное время суток.
Благодаря учреждению «За вело Брест», нарушителям будут устанавливаться комплекты фонарей под твёрдое обещание последних их использовать. А те, кто нарушителями не являются, при поддержке УГАИ УВД Брестского облисполкома, будут награждены светоотражательными жилетами.
Рейд по Брестскому району в рамках акции «Стань заметнее» состоится 15 сентября.
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Велопикник, конкурсы, эстафеты и многое другое запланированы в рамках Европейской недели мобильности в Бресте
> С 16 по 22 сентября стартует Европейская неделя мобильности. Как рассказала корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе учреждения «За вело Брест», в Бресте в этот...
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