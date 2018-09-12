|
Синоптики рассказали, когда пинчанам ждать похолодания
13.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
>
Завтра днем в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, юго-западный ветер сменится на северо-восточный, а температура воздуха составит от 19 до 23 градусов тепла.
В последующие двое суток кратковременные дожди пройдут на большей части территории Пинска и района, в отдельных районах возможны грозы. В ночные часы температура воздуха понизится до 10-15 градусов, днем термометры покажут значения от 16 до 21 градуса выше нуля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки на территории Пинска и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)