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Синоптики рассказали, когда пинчанам ждать похолодания

13.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Синоптики рассказали, когда пинчанам ждать похолодания
Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки на территории Пинска и района температура воздуха составила +1 градус, что на 4 градуса выше климатической нормы. В последующие дни температура постепенно понизится.

Завтра днем в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, юго-западный ветер сменится на северо-восточный, а температура воздуха составит от 19 до 23 градусов тепла.

В последующие двое суток кратковременные дожди пройдут на большей части территории Пинска и района, в отдельных районах возможны грозы. В ночные часы температура воздуха понизится до 10-15 градусов, днем термометры покажут значения от 16 до 21 градуса выше нуля.

 

 

 
 
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> Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки на территории Пинска и...
 
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