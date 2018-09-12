Синоптики рассказали, когда пинчанам ждать похолодания



Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки на территории Пинска и района температура воздуха составила +1 градус, что на 4 градуса выше климатической нормы. В последующие дни температура постепенно понизится.

Завтра днем в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, юго-западный ветер сменится на северо-восточный, а температура воздуха составит от 19 до 23 градусов тепла.

В последующие двое суток кратковременные дожди пройдут на большей части территории Пинска и района, в отдельных районах возможны грозы. В ночные часы температура воздуха понизится до 10-15 градусов, днем термометры покажут значения от 16 до 21 градуса выше нуля.