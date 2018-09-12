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Логишин вновь станет участником Европейской недели мобильности (полная программа мероприятий)
13.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Логишин станет участником Европейской недели мобильности, которая пройдет в городском поселке с 15 по 22 сентября. Целью мероприятия является обеспечение устойчивой мобильности населения, создание комфортных и безопасных условий для пешеходов и велосипедистов. Тема Европейской недели мобильности-2018 «Выбирай и двигайся». Широкое участие общественности в мероприятиях ЕНМ-2018 окажет благоприятное воздействие на окружающую среду, здоровье, сэкономит средства наших жителей.
Жителей и гостей городского поселка ждут следующие мероприятия.
15 сентября
16 сентября
17 – 22 сентября
22 сентября
Поддержим инициативу ЕНМ-2018 и сделаем нашу страну, нашу малую родину чище и красивее!
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> Логишин станет участником Европейской недели мобильности, которая пройдет в городском поселке с 15 по 22 сентября. Целью мероприятия является обеспечение...
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