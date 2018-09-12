Логишин вновь станет участником Европейской недели мобильности (полная программа мероприятий)





Логишин станет участником Европейской недели мобильности, которая пройдет в городском поселке с 15 по 22 сентября. Целью мероприятия является обеспечение устойчивой мобильности населения, создание комфортных и безопасных условий для пешеходов и велосипедистов. Тема Европейской недели мобильности-2018 «Выбирай и двигайся». Широкое участие общественности в мероприятиях ЕНМ-2018 окажет благоприятное воздействие на окружающую среду, здоровье, сэкономит средства наших жителей.

Жителей и гостей городского поселка ждут следующие мероприятия.

15 сентября

ОТКРЫТИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛИ МОБИЛЬНОСТИ

Велопробег по маршруту АЗС г.п. Логишин — ул. Ленина — ул. Дзержинского — стадион г.п. Логишин.

Флеш-моб «Выбирай и двигайся».

Концертная программа «Только вперед».

Работа зоны творчества, фотозоны, фитобара.

16 сентября

Концертная программа, посвященная Единой неделе мобильности.

17 – 22 сентября

Акция «На работу на велосипеде».

Работа инфоавтобуса «Альтернативная мобильность».

Конкурс социальной рекламы «Мобильность и молодежь».

Конкурс детского рисунка на тему «Общественный транспорт глазами детей через 20 лет», «Умный транспорт».

Агитационная кампания «Оставь автомобиль дома», «Подвези соседа».

22 сентября

ЗАКРЫТИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛИ МОБИЛЬНОСТИ

Концерт участников любительского творчества.

Конкурс рисунка на асфальте.

Работа фотозоны.

Поддержим инициативу ЕНМ-2018 и сделаем нашу страну, нашу малую родину чище и красивее!