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Логишин вновь станет участником Европейской недели мобильности (полная программа мероприятий)

13.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Логишин вновь станет участником Европейской недели мобильности (полная программа мероприятий)

Логишин станет участником Европейской недели мобильности, которая пройдет в городском поселке с 15 по 22 сентября. Целью мероприятия является обеспечение устойчивой мобильности населения, создание комфортных и безопасных условий для пешеходов и велосипедистов. Тема Европейской недели мобильности-2018 «Выбирай и двигайся». Широкое участие общественности в мероприятиях ЕНМ-2018 окажет благоприятное воздействие на окружающую среду, здоровье, сэкономит средства наших жителей.

Жителей и гостей городского поселка ждут следующие мероприятия.

15 сентября
ОТКРЫТИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛИ МОБИЛЬНОСТИ

  • Велопробег по маршруту АЗС г.п. Логишин — ул. Ленина — ул. Дзержинского — стадион г.п. Логишин.
  • Флеш-моб «Выбирай и двигайся».
  • Концертная программа «Только вперед».
  • Работа зоны творчества, фотозоны, фитобара.

16 сентября

  • Концертная программа, посвященная Единой неделе мобильности.

17 – 22  сентября

  • Акция «На работу на велосипеде».
  • Работа инфоавтобуса «Альтернативная мобильность».
  • Конкурс социальной рекламы «Мобильность и молодежь».
  • Конкурс детского рисунка на тему «Общественный транспорт глазами детей через 20 лет», «Умный транспорт».
  • Агитационная кампания «Оставь автомобиль дома», «Подвези соседа».

22 сентября
ЗАКРЫТИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛИ МОБИЛЬНОСТИ

  • Концерт участников любительского творчества.
  • Конкурс рисунка на асфальте.
  • Работа фотозоны.

Поддержим инициативу ЕНМ-2018 и сделаем нашу страну, нашу малую родину чище и красивее!

 
 
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> Логишин станет участником Европейской недели мобильности, которая пройдет в городском поселке с 15 по 22 сентября. Целью мероприятия является обеспечение...
 
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