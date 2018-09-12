Многодетным жительницам Пинского района в торжественной обстановке вручили ордена Матери



В Пинском райисполкоме состоялся торжественный прием по случаю вручения орденов Матери многодетным женщинам.

Указом Президента Республики Беларусь № 270 от 30 июня 2018 года высокой награды – ордена Матери – были удостоены шесть жительниц Пинского района. Это Людмила Васильевна Гончар и Любовь Александровна Кондратюк из агрогородка Сошно, Татьяна Александровна Литвинчук из агрогородка Молотковичи, Инна Владимировна Лопух из д. Камень, Инна Михайловна Роля из д. Заполье, Инна Сергеевна Сороколетова из д. Малая Плотница.

Торжественную встречу открыл начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома В.М. Огиевич. Он отметил, что в Пинском районе проживает 849 семей, воспитывающих трое и более детей. Из них свыше 98 семей, в которых воспитываются пятеро и более детей. 165 женщин уже награждены орденом Матери. Василий Михайлович подчеркнул, что мама – это самый главный человек в жизни каждого из нас, и именно в материнской любви будущее человечества и нашего государства.













На встрече искренне поздравили женщин председатель Пинского райисполкома В.В. Ребковец, его заместитель Д.Г. Полховский, директор ТЦСОН Пинского района Т.Г. Лебедевская, председатель райкома профсоюза работников АПК, председатель Пинской районной организации РОО «Белая Русь» Г.Я. Пригодич.

В торжественной обстановке В.В. Ребковец и Д.Г. Полховский вручили многодетным мамам ордена, материальную помощь (в размере 5 бюджетов прожиточного минимума) и, конечно, цветы, а Г.Я. Пригодич – подарки.



Во время приема женщины имели возможность задать волнующие вопросы представителям власти. В частности, речь шла о строительстве жилья и льготах, на которые имеют право многодетные семьи.

Охрана здоровья женщин и защита материнства в нашей стране являются одними из основных задач государственной политики и гарантированы Конституцией Республики Беларусь, Законами о здравоохранении, о правах ребенка, Кодексом о браке и семье. Активно реализуются масштабные социальные программы, оказывается финансовая помощь многодетным и молодым семьям при строительстве жилья, развивается система бесплатного обеспечения продуктами питания детей до двух лет жизни, оказывается адресная социальная помощь.

Татьяна Полховская.

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