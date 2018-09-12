ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Многодетным жительницам Пинского района в торжественной обстановке вручили ордена Матери

13.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Многодетным жительницам Пинского района в торжественной обстановке вручили ордена Матери
В Пинском райисполкоме состоялся торжественный прием по случаю вручения орденов Матери многодетным женщинам.

Указом Президента Республики Беларусь № 270 от 30 июня 2018 года высокой награды – ордена Матери – были удостоены шесть жительниц Пинского района. Это Людмила Васильевна Гончар и Любовь Александровна Кондратюк из агрогородка Сошно, Татьяна Александровна Литвинчук из агрогородка Молотковичи, Инна Владимировна Лопух из д. Камень, Инна Михайловна Роля из д. Заполье, Инна Сергеевна Сороколетова из д. Малая Плотница.

Торжественную встречу открыл начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома В.М. Огиевич. Он отметил, что в Пинском районе проживает 849 семей, воспитывающих трое и более детей. Из них свыше 98 семей, в которых воспитываются пятеро и более детей. 165 женщин уже награждены орденом Матери. Василий Михайлович подчеркнул, что мама – это самый главный человек в жизни каждого из нас, и именно в материнской любви будущее человечества и нашего государства.

Многодетным жительницам Пинского района в торжественной обстановке вручили ордена Матери
 Многодетным жительницам Пинского района в торжественной обстановке вручили ордена Матери
 Многодетным жительницам Пинского района в торжественной обстановке вручили ордена Матери
 Многодетным жительницам Пинского района в торжественной обстановке вручили ордена Матери
 Многодетным жительницам Пинского района в торжественной обстановке вручили ордена Матери
 Многодетным жительницам Пинского района в торжественной обстановке вручили ордена Матери
На встрече искренне поздравили женщин председатель Пинского райисполкома В.В. Ребковец, его заместитель Д.Г. Полховский, директор ТЦСОН Пинского района Т.Г. Лебедевская, председатель райкома профсоюза работников АПК, председатель Пинской районной организации РОО «Белая Русь» Г.Я. Пригодич.

В торжественной обстановке В.В. Ребковец и Д.Г. Полховский вручили многодетным мамам ордена, материальную помощь (в размере 5 бюджетов прожиточного минимума) и, конечно, цветы, а Г.Я. Пригодич – подарки.

Многодетным жительницам Пинского района в торжественной обстановке вручили ордена Матери
Во время приема женщины имели возможность задать волнующие вопросы представителям власти. В частности, речь шла о строительстве жилья и льготах, на которые имеют право многодетные семьи.

Охрана здоровья женщин и защита материнства в нашей стране являются одними из  основных задач государственной политики и гарантированы Конституцией Республики Беларусь, Законами о здравоохранении, о правах ребенка, Кодексом о браке и семье. Активно реализуются масштабные социальные программы, оказывается финансовая помощь многодетным и молодым семьям при строительстве жилья, развивается система бесплатного обеспечения продуктами питания детей до двух лет жизни, оказывается адресная социальная помощь.

Татьяна Полховская.
Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В Пинском райисполкоме состоялся торжественный прием по случаю вручения орденов Матери многодетным женщинам. Указом Президента Республики Беларусь № 270 от 30...
 
Новости дня
Новости общества
 
Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика