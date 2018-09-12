В нынешнем году хозяйства Пинского района намолотили 80 тысяч тонн зерна и стали передовиками в области по урожайности зерновых



Традиционный праздник тружеников села «Дожинки» принимал город Высокое Каменецкого района. Сюда, в отдаленный уголок Брестской области, съехались все, кто так или иначе имеет отношение к новому урожаю хлеба. Это люди, которые трудились с полной самоотдачей, успешно сдав серьезный для аграриев экзамен.







В этом году волнений добавила погода. Жатва потребовала больших физических и моральных усилий. Сначала дефицит осадков. Во многих хозяйствах в мае-июне на поля не упало ни капли дождя. От засухи только зерновых культур погибло и пост-радало 58 тысяч гектаров, или 16% площадей. Не хватило влаги и для налива зерна. А затем рано начавшуюся уборку затормозили затяжные дожди. Местами вода стояла на полях, как весной после таяния снега. Непогода остановила работы в поле, но, как говорится, нет худа без добра. Благодаря влаге, Брестчина имеет хороший урожай кукурузы и кормовых культур. И есть уверенность в обеспечении животноводства достаточной кормовой базой.

Хотя по урожайности зерновых на уровень прошлых лет, когда с каждого гектара намолачивали в среднем по 36 центнеров, выйти не удалось, результаты этого года достойные. При урожайности 29 центнеров с гектара, а это лучший результат среди областей, намолочено 930 тысяч тонн зерна, а с кукурузой – более 950 тысяч тонн.

Один из самых весомых результатов по общему намолоту зерна, наряду с другими районами, показал Пинский район – хозяйства собрали 80 тысяч тонн зерна. На счету только одного «Парохонского», которое неоднократно называлось на праздничной сцене «Дожинок», – порядка 15 тысяч тонн зерна. Пинский район в передовиках и по урожайности – свыше 30 центнеров с гектара.

За каждой из этих цифр – нелегкий труд людей. Чтобы не потерять выращенный урожай, комбайнерам, водителям, специалистам хозяйств иногда приходилось проводить в поле по 15 часов. Все они работали слаженно, чувствуя поддержку друг друга и руководства хозяйств – оттого и достигли высоких результатов. В этом году 8 представителей Пинщины – передовиков в своих номинациях чествовали на областных «Дожинках».



Награду из рук губернатора Анатолия Васильевича Лиса получил директор ОАО «Парохонское» Владимир Федорович Хроленко за 3 место в областном соревновании среди сельскохозяйственных организаций, которые обеспечили наивысшие показатели темпов роста валового сбора зерна (без учета кукурузы на зерно) по группе с площадью сельхозугодий более 5 тысяч гектаров.



Традиционно с праздничной сцены звучали имена Сергея и Павла Шпаковских из «Парохонского». Каждый год братья берут областные награды. В этом сезоне – за второе место среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей сельскохозяйственных организаций. Под стать им Дмитрий Боричевский из ОАО «Ласицк», занявший в этой же номинации третье место.



Среди операторов зерносушильных установок в областном соревновании второе место завоевал Вячеслав Степанович Кондратюк из филиала «Невель», третье место – Сергей Евгеньевич Каратай из «Ласицка».



Награды получили и представители агрогородка Плещицы. Дипломом за подписью председателя Правления Белкоопсоюза В.Н. Иванова за активное сотрудничество с организациями потребительской кооперации по поставке сельскохозяйственной продукции и ценным подарком наградили директора ОАО «Плещицы» Дмитрия Викторовича Шпаковского.



Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников АПК отметил коллектив столовой ОАО «Плещицы», который обеспечивал своевременное полноценное и качественное горячее питание занятых в уборочной кампании. Награду вручили и заведующей столовой Анастасии Павловне Легкой.

Звучали с праздничной сцены слова благодарности в адрес обслуживающих предприятий – райагросервисов, в частности, в адрес Пинского мехтранса за обеспечение необходимыми запчастями. Благодаря инженерно-технической службе была обеспечена 100-процентная готовность зерноуборочных комбайнов, сушильного хозяйства и другой техники. В целом по области на уборочные работы было привлечено 219 человек из промышленных, обслуживающих и других организаций, 25 работников МЧС, 170 выпускников и практикантов учебных заведений.

К слову, свои выставочные стенды, демонстрирующие достижения, привезли в Высокое профессионально-технические учебные заведения Пинщины: лицей сельхозпроизводства, колледжи легкой промышленности, аграрный технологический, аграрно-технический им. Клещева, строителей, машиностроения…







Финансовую помощь в уборке урожая оказали хозяйствам области молоко- и мясоперерабатывающие предприятия, в числе которых Пинский мясокомбинат. Своей продукцией он угощал и гостей праздника в Высоком: торговые точки нашего мясокомбината пользовались особым спросом. В том числе и благодаря хорошей концертной программе, которую на площадке мясокомбината представили артисты районного центра культуры и досуга аг. Оснежицы.

Лейтмотивом праздничных мероприятий, которые гремели в Высоком и округе, стал Год малой родины. Сделать место, где живешь, красивым и благоустроенным – святая обязанность каждого. Город Высокое с его пятью тысячами жителей в преддверии праздника заметно преобразился. Здесь привели в порядок всю инфраструктуру: были проведены ремонты зданий учреждений образования, культуры, здравоохранения, фасадов домов, благоустроены улицы, усовершенствовано дорожное покрытие… В рамках праздника состоялось открытие торгового центра «Санта Ритейл», а также площадки мини-футбольного поля с искусственным покрытием в средней школе г. Высокое.

А что такое праздничная ярмарка, думаю, рассказывать не нужно. Это целый город мастеров, танцоров и исполнителей, артистов и ростовых фигур. Это выставки на разный манер оформленных караваев, работа тематических зон для фотосессий, это надувные батуты для самых маленьких и различные спортивные мероприятия. Это вкусная национальная кухня, это радость и смех детей, общая эйфория праздника, который завершился ярким салютом в вечернем небе над городом Высокое.

Вероника НИКОЛАЕВА.