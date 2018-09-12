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В нынешнем году хозяйства Пинского района намолотили 80 тысяч тонн зерна и стали передовиками в области по урожайности зерновых
13.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Хотя по урожайности зерновых на уровень прошлых лет, когда с каждого гектара намолачивали в среднем по 36 центнеров, выйти не удалось, результаты этого года достойные. При урожайности 29 центнеров с гектара, а это лучший результат среди областей, намолочено 930 тысяч тонн зерна, а с кукурузой – более 950 тысяч тонн.
За каждой из этих цифр – нелегкий труд людей. Чтобы не потерять выращенный урожай, комбайнерам, водителям, специалистам хозяйств иногда приходилось проводить в поле по 15 часов. Все они работали слаженно, чувствуя поддержку друг друга и руководства хозяйств – оттого и достигли высоких результатов. В этом году 8 представителей Пинщины – передовиков в своих номинациях чествовали на областных «Дожинках».
Звучали с праздничной сцены слова благодарности в адрес обслуживающих предприятий – райагросервисов, в частности, в адрес Пинского мехтранса за обеспечение необходимыми запчастями. Благодаря инженерно-технической службе была обеспечена 100-процентная готовность зерноуборочных комбайнов, сушильного хозяйства и другой техники. В целом по области на уборочные работы было привлечено 219 человек из промышленных, обслуживающих и других организаций, 25 работников МЧС, 170 выпускников и практикантов учебных заведений.
К слову, свои выставочные стенды, демонстрирующие достижения, привезли в Высокое профессионально-технические учебные заведения Пинщины: лицей сельхозпроизводства, колледжи легкой промышленности, аграрный технологический, аграрно-технический им. Клещева, строителей, машиностроения…
Лейтмотивом праздничных мероприятий, которые гремели в Высоком и округе, стал Год малой родины. Сделать место, где живешь, красивым и благоустроенным – святая обязанность каждого. Город Высокое с его пятью тысячами жителей в преддверии праздника заметно преобразился. Здесь привели в порядок всю инфраструктуру: были проведены ремонты зданий учреждений образования, культуры, здравоохранения, фасадов домов, благоустроены улицы, усовершенствовано дорожное покрытие… В рамках праздника состоялось открытие торгового центра «Санта Ритейл», а также площадки мини-футбольного поля с искусственным покрытием в средней школе г. Высокое.
А что такое праздничная ярмарка, думаю, рассказывать не нужно. Это целый город мастеров, танцоров и исполнителей, артистов и ростовых фигур. Это выставки на разный манер оформленных караваев, работа тематических зон для фотосессий, это надувные батуты для самых маленьких и различные спортивные мероприятия. Это вкусная национальная кухня, это радость и смех детей, общая эйфория праздника, который завершился ярким салютом в вечернем небе над городом Высокое.
Вероника НИКОЛАЕВА.
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В нынешнем году хозяйства Пинского района намолотили 80 тысяч тонн зерна и стали передовиками в области по урожайности зерновых
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