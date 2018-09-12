Чашники — моя судьба(+ФОТО)

В минувшую субботу Чашники торжественно и празднично отметили День города. Своё 514-летие райцентр встречал заметно похорошевшим, в праздничном убранстве. Приподнятое настроение жителей и гостей города, веселье и искренняя заинтересованность тем, что происходило на многочисленных площадках, царили на протяжении всего дня.

С самого утра, задолго до официального открытия праздника, на главной площади города было многолюдно. Акция «Зажги свечу», конкурс «Я рисую город», тематические площадки «Тебе посвящаю, мой любимый город», «Лукоморье», «Творческий калейдоскоп», выставки-продажи сельскохозяйственной продукции, мастеров Чашниччины, выставка «Творчество юных — родному городу», фотозона, интерактивная площадка «Мой родны кут, як ты мне мілы!» — только небольшая часть из того, что наилучшим образом создавало атмосферу праздника, единила людей, отражало любовь чашничан к своей малой родине.





Сами же торжества открывало шествие по улице Советской. В колонне — руководители района, ветераны, представители многочисленных трудовых коллективов города и района, общественных объединений. Его участники возложили венки и цветы к памятнику воинам-освободителям, на Аллее Героев Советского Союза в знак благодарной памяти тем, кому мы обязаны счастьем жить и творить под мирным небом.





Уже на главной площади прошло мероприятие «Любимый город — ты моя судьба».

… И вот ведущие предоставляют право поднять флаг города Чашники главному агроному, молодому водителю ОАО «Дворец труда-Агро» Евгению Карага, первому в районе перевёзшему 1000 тон зерна, и неоднократной победительнице областных и республиканских соревнований в прыжках в высоту Карине Максимовой. Звучит гимн города Чашники.

На сцену выходят в стилизованных костюмах девушки с рушниками с отражением памятных мест района — Белой церкви, памятника архитектуры позднего барокко, построенного канцлером Львом Сапегой, церкви Святога архангела Михаила в Черее, отреставрированной недавно, церкви Преображения господня в Чашниках, звоны которой слушали и 300 лет тому. А вот усадьба Володковичей в Иванске, бумажная фабрика «Красная Звезда», построенная Володковичем, она имела название «Скина». Зрительская аудитория на мгновения затихает — на рушниках отражение мемориального комплекса «Вишенки», построенного в 1989 году на месте деревни с таким же названием, сожжённой вместе со 114-ю жителями 9 марта 1944 года. А ещё святой родник «Иезус», куда едут паломники со всей округи, Лукомльская ГРЭС, крупнейшая в стране электростанция…





Обращаясь к присутствующим, председатель районного исполнительного комитета Л. В. Плешко отметил: День города — праздник, который объединяет всех нас, кто считает Чашники своей родиной, приехал сюда и остался навсегда, кто чтит память предков. В этот день мы вспоминаем богатую историю города, отдаём дань уважения тем, кто вложил в него свои душу и труд, талант и мастерство.

В Чашниках всегда жили щедрые, радушные и отзывчивые люди — главное богатство города. Они ценят созданное, активно участвуют в его жизнедеятельности. Благодаря усилиям предприятий и организаций, жителей появляются малые архитектурные формы, новые цветочные композиции, строятся дома, благоустраиваются территории. Примером благоустройства — Чашникигаз.

В этом году на благоустройство потрачено 230 тысяч рублей. Отремонтированы около семи тысяч двухсот квадратных метров дорог и улиц, покрашены семьдесят две малые архитектурные формы, посажено более шести тысяч цветов и четырехсот деревьев. На придомовой территории по улице Ленинской устроена детская игровая площадка. Проведен капитальный ремонт пяти жилых домов, ведутся строительство нового жилого дома, реконструкция городского Дома культуры, капитальный ремонт дворовых территорий. Начинается ремонт здания суда Чашникского района. Капитально отремонтировано здание ЦБУ № 222 Беларусбанка, здесь созданы надлежащие условия для работы с клиентами. Модернизированы 1,3 километра теплотрассы, построены склад для хранения щепы УП «ЖКХ» г. Чашники. Осуществляется ремонт железнодорожного переезда в районе бумажной фабрики в основном за средства предприятия. Значительно улучшилось торговое обслуживание населения. Благодарность за всё это руководителям названных предприятий Е. Н. Аношко Д. Д. Ермашкевичу, А. Е. Свиловичу, Лепельского и Сенненского райпо, предпринимателям В. В. Вейганту, Л. А. Храпской и другим. Благодарность за вклад в благоустройство территории около памятника контр-адмиралу В. М. Апанасенко руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям Л. Л. Силивончику, И. М. Бородавко, С. Ф. Мацкевичу, П. М. Белиженко, А. В. Жуковцу, А. И. Рожко, С. Н. Гайко, Д. А. Шах , А. И. Емельянову, В. С. Буевичу, С. В. Ивашню, В. Н. Конану, С. Г. Агапову, А. Г. Куцера, Н. И. Василенко.





Признательность всем, кто вносит вклад в развитие города, его культуры и традиций, кто своими талантом, энергией, творчеством укрепляет материальный и интеллектуальный потенциал города. Чашникский район входит в тройку лидеров в области по выполнению показателей социально-экономического развития, за первое полугодие 2018 года значительно превышают уровень предыдущего года объёмы промышленного производства, розничного товарооборота и общественного питания, строительно-монтажных работ, инвестиций, экспорта товаров и услуг.

В этот непростой сельскохозяйственный год КУСХП «Семена» (директор В. А. Клёс) собрано по 29 центнеров зерна с гектара. В ОАО»Дворец труда-Агро» (С. П. Кузьмин) — по 26 центнеров с гектара, экипаж комбайнеров этого хозяйства в составе А. А. Валевича и С. А. Валевича намолотил 918 тон зерна. Производство молока в ОАО «Проземле-Агро» составило 116 процентов к уровню прошлого года, на 8 процентов плюсует «Ведренское-Агро». В стадии завершения инвестиционный проект по реконструкции неиспользуемых зданий в Шелковщине под свиноводческий комплекс на 16 тысяч голов, который уже сегодня даёт прибавку, здесь заняты 30 человек. За что благодарность руководству ООО «Славянский Велес», филиала «Заря».

Стабильно работают промышленные предприятия города и района — бумажная фабрика «Красная Звезда», завод керамзитового гравия, жкх г. Чашники, филиал «ДРСУ №183», «Чистый исток 1872», добавляет в развитии «Чашникиспецодежда», устойчиво работает Лукомльская ГРЭС.





У нас немало примеров тех, чьи имена вписаны в историю города, знаменуют собой целые эпохи. Василий Тяпинский, известный белорусский просветитель и общественный деятель, Янка Журба, белорусский поэт, педагог, переводчик, Ольга Дёмкина, художник, чьё творчество заслужило международное признание. При этом важны преемственность, непрерывность традиций, динамичная реальность и стремление в будущее, подчеркнул председатель райисполкома.

Леонид Владимирович за добросовестный труд, профессионализм, высокие показатели в трудовой деятельности вручил Почётные грамоты райисполкома главному инженеру филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» А. Г. Меченкову, электромонтёру этого же предприятия А. В. Юркевичу, швее ОАО «Чашникиспецодежда» А. В. Садовской, Благодарность председателя райисполкома получили работники разных сфер. Благодарственные письма Л. В. Плешко вручил директору районного Центра детей и молодёжи С. Г. Сушковой, педагогу дополнительного образования этого же учреждения Н. А. Армянцевой. Заведующим я/с №7 С. И. Гавриловой и я/с №3 Е. А. Косовой вручены сертификаты на 6 000 рублей на укрепление материально-технической базы учреждений.

Слова поздравлений и наилучшие пожелания участникам мероприятия адресовал председатель райсовета депутатов А. Д. Косов. Александр Дмитриевич вручил Почётные грамоты районного Совета депутатов Г. А. Позняку, возглавлявшему определённое время райсовет депутатов, заместителю начальника отдела по образованию Н. В. Бурмак, библиотекарю Черейской сельской библиотеки Т. М. Козловской, заведующей Чашникской больницей Н. В. Глазко.

Председатель районного объединения профсоюзов В. В. Коваленко грамоты объединения вручила лидерам первичек районной централизованной библиотеки И. В. Люсиной, ЦБУ №222 Беларусбанка Е. А. Романцовой, гимназии И. Н. Степановой.

Прирастают Чашники не только добрыми делами его жителей. В этом году в районе радовались появлению на свет малышей в 183 семьях, в том числе в райцентре родились 31 мальчик и 29 девочек.





К исторической памяти организаторы праздника возвращали зрителей раз за разом. Никого не оставил равнодушным показ уникальной коллекции реконструированных методистами Чашникского Дома ремёсел Оксаной Кораблиной, Раисой Агель, а также Терезой Худяковой и Валентиной Атрашкевич самобытных народных костюмов Чашникского строя, они включены в книгу «Традыцыйнае адзенне Віцебшчыны»

Яркими и запоминающимися моментами праздника стало награждение Л. В. Плешко победителя ежегодного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Зажигаем звёзды» Ксении Бурко, подарившей зрителям музыкальный номер. Как и показательное выступление юных спортсменов, после чего руководители СШ №4 (1-е место), бумажной фабрики (2-е), ЦБУ №222 Беларусбанка (3-е) принимали награды за лучшие показатели в районной отраслевой спартакиаде трудящихся.

Скучать в этот день жителям и гостям города не приходилось. Концерты народных коллективов художественной самодеятельности «Сузор’е», детской школы искусств, крёстный ход Прихода храма Преображения Господня, конкурсы «Скороход» для детей 1-2 лет, «Автобатл», выставка собак «Гав-гав шоу», показательные выступления спортивного клуба «КУДО», площадки общественных объединений и открытая имиджевая районного отдела МЧС, не говоря о большом количестве аттракционов, торговых точек — каждый мог найти себе занятие по душе, с пользой провести время.

Любителей здорового образа жизни на стадионе СШ № 4 ждала большая спортивная программа «От городских стадионов до олимпийских вершин».

Завершала программу праздничная дискотека.

Михаил ДЕРЕВЯГО.