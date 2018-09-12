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Дела фабричные идут на лад

13.09.2018 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Нынешний год для тружеников филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК» складывается вполне успешно. Предприятию удалось выйти на стабильный режим работы. Что самое важное, обеспечена максимальная загрузка производственных мощностей. При этом запасы готовой продукции в августе составляли 20,2 процента по отношению к среднемесячному объёму производства. Установленный норматив – 45 процентов.

Дела фабричные идут на лад

Машинисты бумагоделательных машин Юрий Качанов и Василий Сидорко среди тех, кто своим трудом обеспечивает высокие производственные показатели предприятия.

Бумагоделы плюсуют по многим показателям. Скажем, темп роста продукции промышленности в сопоставимых ценах по итогам семи месяцев – 125,8 % к прошлогоднему уровню. Выручка от реализации продукции – 143,6 %. Рентабельность продаж – 12,8 %. Экспортный потенциал бумажной фабрики в текущем году также неплохо реализовывается. Налажены устойчивые каналы сбыта. За январь-июль экспорт превысил 4 миллиона долларов США (182,4 % к уровню 2017-го).
Разумеется, успешная работа предприятия положительно сказывается на благосостоянии коллектива. Размер среднемесячной зарплаты по итогам семи месяцев – 856 рублей. В июле данный показатель был ощутимо выше – 997 рублей.
– Чем эффективнее трудимся, тем богаче становимся, – рассуждает машинист бумагоделательной машины № 2 Юрий Качанов. – После проведённой модернизации дела пошли на лад. За восьмичасовую смену производим 25-30 тонн бумаги.
Юрий Качанов среди тех, кого принято называть передовиком производства. Имеет наивысший – пятый разряд. Накануне празднования Дня города Чашники, Дня работников леса машиниста БДМ № 2 решено занести на Доску почёта предприятия.
Василий Сидорко трудится машинистом на первой БДМ. Ветеран производства пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. На протяжении 38 лет он остаётся верен бумажной фабрике. Начинал ещё в советские времена. Многое повидал на своём веку. Делится опытом с молодёжью.
Работать посменно не так просто. Всё-таки приходится заступать на трудовую вахту не только в 8.00, но и в 16.00, и даже в полночь. График такой. Но машинисты к нему привыкли. В месяц выходит 20 и более смен. Круглосуточный режим работы бумагоделательных машин – признак того, что продукция предприятия востребована, заказов хватает. С сырьём также серьёзных проблем не возникает. Введение госзаказа на поставку (заготовку, сдачу) макулатуры для республиканских государственных нужд оказывает существенную помощь. Фактический объём производства бумаги и картона по филиалу за январь-август составил 22 360 тонн (108,5 % к аналогичному периоду 2017-го). И это не может не радовать.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
 
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Нынешний год для тружеников филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК» складывается вполне успешно. Предприятию удалось выйти на...
 
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