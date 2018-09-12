"В учреждениях должна быть целая фабрика". Как в Беларуси лечат больных сколиозом

Как в Беларуси лечат сколиоз и чем он отличается от нарушения осанки, в Национальном пресс-центре рассказали Игорь Шпилевский, ортопед-травматолог отделения детской травматологии и ортопедии и Андрей Мазуренко, заведующий лабораторией травматических повреждений позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии.



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По словам Игоря Шпилевского, хоть внешне нарушение осанки и сколиоз проявляются похоже, это принципиально разные заболевания. Нарушение осанки считается функциональным расстройством, а сколиоз — структурное заболевание.

— Сколиоз может прогрессировать до того момента, пока человек не перестанет расти. Другое дело, определить, исходя из одного осмотра у каждого конкретного больного, будет ли сколиоз прогрессировать и какими темпами, невозможно. За состоянием надо наблюдать в динамике, — рассказывает эксперт.

Он отмечает, что в Беларуси есть шесть школ-интернатов для больных сколиозом. Одна в Минске, остальные — в областных центрах. Они существуют у нас со времен Советского союза.

— Нигде больше по Союзу такие школы не сохранились. И когда к нам приезжают коллеги из той же России, они нам завидуют. В этих учреждениях концентрируются все пациенты с прогрессирующими формами сколиоза. У них специальный режим, методы лечения, лечебная физкультура, массажи, специальный режим учебы — как положено в таких ситуациях, — рассказывает Игорь Шпилевский.

С 1995 года в Беларуси прибегают к корсетному лечению сколиоза. С помощью корсета можно остановить прогрессирование деформации, уменьшить ее угол и достичь состояния, когда врачи технически смогут сделать операцию.

По словам Андрея Мазуренко, у нас делают корсеты по одной из нескольких самых прогрессивных методик. Для детей они — общедоступны. И это не просто гипсовый корсет, а сложное изделие из специального полиэтилена.

— Хирургические вмешательства по поводу сколиоза у нас выполняются на топовом мировом уровне. Есть собственные разработанные конструкции, которые производят в Беларуси, есть собственные методики. Пациентов оперируют, и они уходят во взрослую жизнь и при повседневной активности у них не остается особых проблем, — говорит Игорь Шпилевский.

Андрей Мазуренко добавил, что в 80−90-е годы в мире произошла революция в плане операций при сколиозе. С тех пор современные методы применяются и в РНПЦ травматологии и ортопедии.

— Пока это только у нас в РНПЦ, в других областных центрах эти операции не выполняются. Это достаточно сложные вмешательства, где нужны не только имплантаты, которые у нас совершенствуются каждые пять лет, но и очень большая работа всех служб. В первую очередь служб анестезиологии и реанимации, ведь операция длится от 5 до 12 часов. Коррекция деформации требует рентгенооперационной, наркоза и кровесбережения. Нельзя просто приехать в клинику и сделать такую операцию, в учреждении должна быть целая фабрика, — рассказывает специалист.

За год в РНПЦ травматологии и ортопедии проводят около 1,5−2 тысяч операций на позвоночнике. А в детском отделении количество всех операций при травмах, заболеваниях позвоночника и при ортопедических проблемах доходит до 750−800 в год.