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Месячник по благоустройству
13.09.2018 — Новости Общества | Радзiма
За прошедшую неделю наш район стал еще чище и краше. Продолжились работы по наведению порядка на молочнотоварных фермах, где активно трудились как сами животноводы, так и работники предприятий и организаций района. Окашивались и убирались территории, подсобные помещения, ремонтировались сараи. Демонтировались старые и устанавливались вокруг ферм новые ограждения, которые сразу же красились. Много было побелено станков для молодняка, подсобных помещений, сараев. Велись бетонные и сварочные работы…
На территориях сельсоветов было захоронено несколько ветхих домов — в Симоновичах, Косаричах, Калатичах и Жолвинце. В Катковском и Славковичском сельсоветах навели порядок возле памятников. В Заполье (Калатичский сельсовет) и Доколи демонтировали ветхие заборы, а в Косаричах и Чикилях спилили аварийные деревья. Не остались без внимания и бросовые дома в Глуске — по улицам Пушкинской, Энгельса, Шутова, Коммунальной, Южной, где тоже наводили порядок. После уборки и покраски эстетично стали выглядеть магазины райпо в Турино и в районе первой школы в Глуске.
В месячнике по благоустройству принимают активное участие жители Глуска и деревень. Большинство хозяев содержат в чистоте свои придомовые территории, а некоторым приходится об этом напоминать: за прошедшую неделю людям выдано восемь предписаний.
Ольга ЧУЧВАЛ
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За прошедшую неделю наш район стал еще чище и краше. Продолжились работы по наведению порядка на молочнотоварных фермах, где активно трудились как сами...
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