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Установлены личности подростков, повредивших в Жодино 18 автомашин

13.09.2018 13:24 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 13 сентября. Установлены личности двух подростков, которые повредили в Жодино 18 автомобилей, сообщает УВД Миноблисполкома.

Установить злоумышленников помог житель Жодино, который увидел в СМИ сообщение о повреждении 18 машин и фото подозреваемых в этом подростков. На одной из улиц Жодино он увидел похожих подростков и сразу же позвонил в милицию. Оперативному дежурному Жодинского ГОВД мужчина назвал улицу, по которой шли подростки, и направление, в котором они двигаются. Дежурный направил ближайший наряд патрульной службы по указанному адресу, а жодинец, опознавший подростков, продолжал идти за ними и по телефону сообщал дежурному об их маршруте. Прибывшие на место патрульные задержали подростков и доставили их для разбирательства в ГОВД, туда же вызвали и их родителей.

Обоим подросткам по 13 лет, они живут в одном из поселков Смолевичского района и учатся в местной школе, а в Жодино иногда приезжают на электричке "в поисках развлечений". Вначале подростки утверждали, что к повреждению машин они не имеют никакого отношения. Но когда им и их родителям показали видео с различных камер наблюдения, на котором видно, как "очень похожие на них" подростки сперва ходят на стоянке возле машин, а потом идут в сторону железнодорожного вокзала, где одна из камер снимает их крупным планом, подозреваемые во всем сознались.

По их словам, в тот день они приезжали в Жодино на городской пляж, а когда пришли на вокзал, чтобы вернуться на электричке домой, оказалось, что до ближайшего поезда еще два часа. Чтобы чем-то себя занять, подростки отправились в сторону ближайшей автостоянки.

"Куском проволоки, найденной по дороге, они начали царапать машины на стоянке. И если один из них выбирал старые "Москвичи", "Жигули" и "Гольфы", то второй принципиально оставлял свои "автографы" только на дорогих иномарках. О последствиях, как это часто бывает в таких случаях, подростки даже и не задумывались", — говорится в сообщении УВД.

Мотивы действий подростков предстоит выяснить следователям в ходе расследования уголовного дела.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 сентября. Установлены личности двух подростков, которые повредили в Жодино 18 автомобилей, сообщает УВД Миноблисполкома. Установить злоумышленников...
 
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