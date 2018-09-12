Карьер на Горецкого, где утонули 13 человек, частично засыплют

Карьер за «Гиппо» на Горецкого, где утонули 13 человек, планируют частично засыпать. Об этом СТВ расскзал первый замглавы Фрунзенского района Денис Драпей.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Об этом карьере в очередной раз заговорили в июне, когда там утонули двое мужчин за несколько дней. После этого тут нарастили и укрепили берега. Их уже несколько месяцев берега водоема патрулируют милиционеры и ОСВОД. Но многих это не останавливает.

Первый замглавы Фрунзенского района Денис Драпей говорит, что скоро приступят к застройке жилого квартала вблизи водоема. Часть карьера засыплют.

— Нами принято решение. Мы проводим исследования акватории и, исходя уже из той оценки, которую мы получим, будет определена, скажем, поверхность воды, которая должна остаться на территории этого водоема. Впоследствии планируем эту водную гладь обустраивать и делать, наверное, какой-то парк.