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Карьер на Горецкого, где утонули 13 человек, частично засыплют
13.09.2018 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Карьер за «Гиппо» на Горецкого, где утонули 13 человек, планируют частично засыпать. Об этом
Об этом карьере в очередной раз заговорили в июне, когда там
Первый замглавы Фрунзенского района Денис Драпей говорит, что скоро приступят к застройке жилого квартала вблизи водоема. Часть карьера засыплют.
— Нами принято решение. Мы проводим исследования акватории и, исходя уже из той оценки, которую мы получим, будет определена, скажем, поверхность воды, которая должна остаться на территории этого водоема. Впоследствии планируем эту водную гладь обустраивать и делать, наверное, какой-то парк.
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А вблизи водоема построят жилой квартал.
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