ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для покупки билета у водителя пассажиры будут обязаны входить в переднюю дверь автобуса

13.09.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Для покупки билета у водителя пассажиры будут обязаны входить в переднюю дверь автобуса

Пассажиры, которым нужно купить билет у водителя, обязаны будут входить в переднюю дверь, сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина в пресс-центре БЕЛТА, комментируя новую редакцию Правил автомобильных перевозок пассажиров.

По новым правилам, пассажир обязан при отсутствии проездного документа и намерении приобрести его у водителя входить в автобус через переднюю дверь.

/Будет дополнено/.-0-

Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/dlja-pokupki-bileta-u-voditelja-passazhiry-budut-objazany-vhodit-v-perednjuju-dver-avtobusa-317699-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажиры, которым нужно купить билет у водителя, обязаны будут входить в переднюю дверь, сообщил начальник управления автомобильного и городского...
 
Новости дня
Новости общества
 
Карьер на Горецкого, где утонули 13 человек, частично засыплют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика