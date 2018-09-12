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Задавайте вопросы! Раздел по правовому консультированию детей и подростков создан на Правовом форуме Беларуси
13.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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На Правовом форуме Беларуси создан раздел по правовому консультированию детей и подростков«Правовое консультирование несовершеннолетних».
На данном форуме можно задать вопросы и обсудить следующие темы:
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Задавайте вопросы! Раздел по правовому консультированию детей и подростков создан на Правовом форуме Беларуси
> На Правовом форуме Беларуси создан раздел по правовому консультированию детей и подростков«Правовое консультирование несовершеннолетних». На данном форуме...
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